即時中心／張英傑報導

美國總統川普指控韓國國會沒有批准美韓關稅協議，宣布對韓關稅從15%升高到25%，引發國際社會震撼！對此，財經網美胡采蘋今（27）日除了提出自身觀點，也坦言說，其實這就是她一直沒有擔心立法院卡關的原因。

首先，胡采蘋指出，由於美韓關稅協議在國會卡關，川普政府宣布對韓關稅從15%上調到25%。其實這就是她一直沒有擔心立法院卡關的原因，首先是這次台美關稅協議為台灣爭取到了跟競爭國家一樣的關稅起跑線，過去13年台灣的傳統產業都在美韓自貿協定（KORUS）的陰影下，背負著不平等關稅在生存，台灣產品賣進美國的關稅比韓國產品多2到9%的關稅。

廣告 廣告

接著，胡采蘋認為，這次的川普關稅，意外的給了一個飽受外交霸凌、不能加入RCEP、CPTPP，也很難跟非邦交國簽訂FTA的台灣，一個公平貿易的機會，這是產業界歡天喜地的大事，工總、商總、環球晶徐秀蘭都有公開表態。

其次是這些產業的大本營就在台中、彰化，台灣最大搖擺州，她隨便查了3個得到最優惠地位的產業，工具機3萬多人，汽車零組件25萬人，鋼鋁銅衍生品的鋼鐵業5萬人，隨便google三個產業就是30到40萬人，乘以一個家庭平均 2.53人，「這裡面有多少選票大家自己可以衡量一下。」

最後就是川普政府在整個關稅談判的過程都非常pushing（推進），她很難看出各國有什麼能力say no（說不），加拿大總理本來為了格陵蘭問題非常激動，一聽到100%關稅就縮了，這就是現實。

胡采蘋也說，她從小就聽到人家指控美國是帝國主義，但她看到的美國一直都很寬大，也大致講理，但是這種寬容不被珍惜。川普是真正懂得如何運用美國國家實力，讓世界重新理解美國之強大的政治領袖，他敢於撕破臉，讓那些在別人願意講理時卻蹬鼻子上臉的群眾們，見識到美國如果真的耍起帝國主義會是什麼樣，畏威不懷德的結局只能得到強硬。

胡采蘋話鋒一轉說，台灣長期苦於國際霸凌，一堆附庸國跟著中國欺負台灣，她認為能用錢買到公平貿易，這是再便宜不過的事情。每次都看中國臉色欺負台灣，好意思罵美國什麼帝國主義，「你們這些國家難道不是中國帝國主義的附庸嗎」，少在那裡用什麼國際地位來卡我們，用錢買得到平等關稅，她覺得再便宜不過。

最後，胡采蘋點出，現在反抗得越大聲的人，他們其實就是儒家受虐體質的傳人，他們被川普虐得死去活來才真正感到非常快樂，就跟屈原已經被楚懷王踢出去還愛懷王愛得死去活來一樣，他們每天抱怨只是在寫自己的離騷，罵川普讓他們覺得自己很高潔，講到實際行動卻是一萬個你先你先，他們也不會反抗的，他們寧可跳汨羅江也還深愛著被川普虐待的滋味。

原文出處：快新聞／川普翻臉宣布韓國關稅上調到25％ 胡采蘋點出「這原因」

更多民視新聞報導

川普變臉宣布「南韓關稅上調至25％」 青瓦臺急開會

台美關稅談判近9個月 賴清德透露"看水果"得知進度

批黃國昌刪「非紅供應鏈」、藍白擋關稅協議 林楚茵提醒：韓國已示範給台灣看

