即時中心／張英傑報導

美國總統川普指控韓國國會沒有批准美韓關稅協議，宣布對韓關稅從15%升高到25%，引發國際社會震撼！對此，資深媒體人詹凌瑀今（27）日直言，「韓國慘痛教訓來了，立法院還在玩火嗎？」；她還質疑，「藍白立委這種寧可讓台灣受傷也要卡關的行徑，究竟是出於政治算計，還是如外界所質疑，根本是接到了對岸的命令而絕對不肯放行？」





詹凌瑀以《韓國慘痛教訓來了，立法院還在玩火嗎？》破題貼文指出，川普總統今天針對韓國的強硬動作，給了台灣最直接且血淋淋的警示。

15%關稅紅利恐被拖垮？詹凌瑀：藍白杯葛恐讓台灣重演韓國關稅重擊





廣告 廣告

接著，詹凌瑀說，這不僅是外交辭令的施壓，而是真實上演的經濟重擊。看看韓國的遭遇，外媒表示這波關稅回升精準打擊了韓國出口的核心命脈。這證明了在川普的談判邏輯裡，「效率」與「承諾兌現」高於一切，他沒有耐心等待他國國會的冗長程序，更不會接受談好的協議被無限期擱置。

詹凌瑀話鋒一轉說，反觀台灣，現在處於極其危險的邊緣。好不容易爭取到與美國的15%關稅互惠協議，這對台灣的出口廠商是巨大的紅利。然而，立法院內的藍白陣營卻在程序上進行杯葛，不只阻擋軍購條例，連這種攸關台灣經濟命脈的關稅審查也刻意延宕。

詹凌瑀痛批藍白卡關：要讓台灣成下一個被美國懲罰的對象？





同時，詹凌瑀指出，很多人以為這只是國內的政治攻防，以為拖過期限頂多是重談，但韓國的例子告訴我們，沒有重談這回事，只有作廢與懲罰，一旦錯過期限，廠商面臨的將是瞬間暴增的成本與競爭力流失，這些損失將是以億為單位計算。

最後，詹凌瑀直言，更令人擔憂的是，藍白立委這種寧可讓台灣受傷也要卡關的行徑，究竟是出於政治算計，還是如外界所質疑，根本是接到了對岸的命令而絕對不肯放行？如果台灣因為立法院的無理杯葛，淪為下一個被美國制裁的對象，導致產業蕭條、保護費變懲罰性關稅，請問藍白立委，你們擔當得起這個後果嗎？

原文出處：快新聞／川普翻臉宣布韓國關稅上調到25％ 詹凌瑀「1句話」嗆爆藍白

更多民視新聞報導

前車之鑑！韓國關稅暴漲至25% 林楚茵嗆藍白：還要擋關稅協議嗎？

韓國會「未過關稅協定」稅率變25%！綠勸藍白別拖延：好條件恐生變

美韓協議變卦成警訊！她霸氣喊「不擔心卡關」揭關鍵

