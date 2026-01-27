川普翻臉早有預兆？韓媒曝2週前已收警告信

▲美國總統川普（Donald Trump）台灣時間27日突在社群平台發文，指控韓國未完成落實美韓貿易協議所需的法律程序，故將針對韓國汽車、木材、製藥產品以及其他對等關稅項目，把關稅稅率從15％上調至25％（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）台灣時間27日突在社群平台發文，指控韓國未完成落實美韓貿易協議所需的法律程序，故將針對韓國汽車、木材、製藥產品以及其他對等關稅項目，把關稅稅率從15％上調至25％。對此，韓媒指出，美方2週前就曾致函首爾，要求韓方落實韓美貿易協議後續措施。

《韓聯社》報導，據了解，美國駐韓大使館臨時代辦何樂進（James Heller）本月13日向韓國副總理兼科技資訊通信部長官裴慶勳發送信函，函中敦促韓方履行韓美聯合情況說明書中的「韓方將不會對美國科技公司在韓營商活動給予歧視性待遇」承諾。裴慶勳是第一收件人，抄送人包括外交部長趙顯、產業通商部長官金正官、公正交易委員會委員長朱丙起。

川普與李在明去年10月29日在慶州舉行會談，隨後於11月14日韓美共同發表聯合情況說明書，總結兩國元首在安全、貿易領域達成的協議，內容涉及網路平台、數位服務等相關法律和政策。美方向來強調美企在網路監管、雲端安全保障等方面遭受歧視性待遇，並對韓方立法整治平台商表示高度關切。之後，電商巨頭酷澎大量用戶個資外洩事件爆發，酷澎遭到韓國政府調查，面臨輿論壓力，美方為此提出不滿，主張韓方過度管制美企，而美國國務院上個月對韓國可能影響該平台業務的監管措施，也曾表示嚴正關切。

在川普發出關稅威脅後，何樂進的致函被認為是華府預先提出的警告信號。

對於關稅大刀揮來，青瓦台發言人姜由楨透過書面報告表示，將向華府轉達履行美韓貿易協議的意志並冷靜應對，韓國、總統秘書室政策室長金容範27日主持高級別緊急會議時，也特意檢視美韓戰略投資管理特別法案的處理進度。正在加拿大訪問的產業通商資源部部長金正寬，將在結束加國行程後就轉往美國，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）商討；韓國貿易代表呂翰九近日也會造訪美國，與美國貿易代表格里爾（Jamieson Lee Greer）磋商。

