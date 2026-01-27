川普翻臉調高南韓關稅 賴清德示警藍白：台灣也可能變卦至25％

總統賴清德今呼籲國會可以支持台美談判結果，否則可能產生變卦。（資料照片／劉耀勻攝）

由於南韓國會未通過與美方談妥的關稅協議，美國總統川普今天（27日）宣布對韓關稅從原本15％提升至25％反制。對此，總統賴清德接受媒體專訪時表示，「我們希望不要有變數」，因為台美進行關稅談判時，真的花了非常大的功夫，做了很多準備，希望我國國會可以支持台美談判結果，不要產生變卦。

美國總統川普昨天在自家社群平台發文宣布，南韓國會沒有履行與美國達成的協議，因此將對南韓汽車、木材、製藥產品及所有其他互惠商品關稅，從15％提高至25％。消息曝光後，南韓青瓦台透露，尚未接獲相關消息，但今將召開緊急會議，並派遣正在加拿大出差的產業通商部長官金正官前往美國。

對此，總統賴清德今接受媒體專訪時表示，我們希望不要有變數」，因為台美關稅談判「真的花了非常大的功夫，做了很多準備」，並向產業界共同提出方案，最後終於獲得15％不疊加，如此好的成果，希望國會可以支持，不要產生變卦，不然美國很可能將本來的15％關稅，提高至25％，甚至更高。

賴清德指出，談判完成後，台股馬上突破3萬2000點，可見這次談判，股市反應是正面的、企業也是正面的；在國際上，南韓也十分焦急，等於看好台灣這次談判結果；此外，中國對台美談判結果氣得直跳腳，種種跡象都表明了台美談判是成功的。

賴清德也向喊話藍白，不管從哪個角度看，都希望在野黨能夠給予支持，強調政黨競爭難免，但不要「焦土政策」，因為人民、產業才是最重要的，若是讓政黨利益超過國家利益，把談判成果推翻，那經濟衝擊會非常大，影響勢必十分嚴重。

至於美國是否有給台灣時間壓力？賴清德說明，雖然目前美方還沒有給一個確定時間，但美國一定希望台灣能盡速通過、正式底定，讓台美雙方都能依照約定，來進行投資與產業合作。



