川普考慮下令放寬美國聯邦大麻管制：我們正在非常認真研究

根據《路透社》報導，美國總統川普表示，他正在考慮研擬一項行政命令，將大麻重新歸類為危害性較低的藥物；若成案，可能重塑大麻產業、減輕刑事處罰，並有望帶動數十億美元研究資金。

川普週一在白宮橢圓形辦公室表示，「我們正在非常認真地研究。」他說，正在考慮指示聯邦衛生與執法機構，朝將大麻改列為三級管制藥物（Schedule III）的方向辦理。川普也提到，「很多人希望看到重新分類」，因為重新分類後，將能推動目前難以進行的研究。他強調，「除非重新分類，否則相關研究無法完成」。

依照美國《受管制物質法案》（Controlled Substances Act），大麻目前列為第一級管制物質（Schedule I），與海洛因、搖頭丸同級，意指其被認定具有高度濫用風險，且尚未被認定具有醫療用途。不過報導也提到，在地方層級，主管機關往往採取較為寬鬆的規範，已允許大麻用於醫療或娛樂用途。

報導指出，若聯邦層級調整成真，將是數十年來美國大麻政策最重大的變化之一，監管強度可能下調至一般處方藥的程度，也可能為銀行與投資人打開長期封閉的大門。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

