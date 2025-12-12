川普考慮大麻降為第3級 50多年來最大改革

美國總統川普準備透過行政命令，大幅放寬聯邦政府對大麻的限制。

根據《華盛頓郵報》披露，美國總統川普正在研擬，以行政命令鬆綁聯邦政府對大麻的管制，有意將大麻從現行第1級管制藥物調降至第3級，與部分常見處方止痛藥相同級別。假設該政策成形，將成為美國從1970年代建立管制制度以來，幅度最大的大麻政策改革，對研究、醫療與產業環境都將帶來重大影響。

根據多名知情人士透露，川普當天與眾議院議長強生（Mike Johnson）及多位相關產業高層、衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）及CMS主任歐茲（Mehmet Oz）交換意見。強生以多項研究資料表達反對，理由包括大麻對青少年與弱勢族群的風險，但遭業界人士反駁，強調重新分類能使研究回到正軌並減少黑市問題。

有消息指出，川普在會議尾聲傾向支持放寬限制，但白宮官員表示，還沒做出最終決定。川普考慮的改革並非全新提出，而是延續拜登政府於2023年提出的專業建議，不過因為緝毒局行政審查尚未完成而延遲。《華盛頓郵報》指出，大麻在美國已成為數10億美元規模的合法產業，數10州允許醫療用大麻，24州開放娛樂用大麻。

