川普考慮對中開放H200晶片 專家示警恐將縮短美中AI科技差距

媒體報導，美國川普政府正研議是否開放輝達(NVIDIA)H200人工智慧晶片出口中國。學者專家就分析，川普正面對國安和經濟的兩難局面，而且為了挽救他直直落的民調，勢必將傾向經濟考量，開放輝達H200晶片進入中國市場，但此舉恐將再縮短美中AI科技的差距。

美考慮對中開放輝達H200晶片

美國商務部長盧特尼克日前在接受媒體訪問時表示，美國內部已就是否允許輝達銷售H200 AI晶片給中國展開初步討論。他強調，這類決定最終都會放到川普的桌上，由他裁定是否推進此事。

開不開放H200 川普面臨經濟和國安的兩難局面

不過，盧特尼克也坦承，美國在推動經濟成長與維護國家安全之間確實存在緊張。他說，美方必須在兩種選項中做出選擇，一是「允許中國購買部分晶片，使其持續依賴美國的技術組合(tech stack)」，另一種則是表明美國不會出口最先進晶片，把問題擱置一旁。台經院產經資料庫總監劉佩真就認為，美方確實在國安和經濟發展上，面臨兩難局面，最終只能選擇一個折衷方案。

她說：『那當然在這過程當中，美方其實也是比較兩難，在國家安全以及在商業的利益當中，要取得一個平衡，因為(輝達)黃仁勳執行長也一直提到，美方如果就此放棄中國的市場，那之後就會完全的把這個版圖，讓給中國本土的業者，所以這個其實也讓川普總統比較兩難，所以後來可能在這個部分就有取得折衷的一個方案。』

川普開放H200登陸 救經濟也救民調

除此之外，台灣經濟研究院第一研究所助研究員王國臣則觀察到，川普之所以會放寬對中國出售晶片的禁令，多少也有一點政治考量，希望能挽救他直直落的民調。

他說：『我覺得更重要的是看川普自己內部的民調，也就是說現在最新的平均大概他的淨支持度，也就是支持度減掉不支持度，持續的在走跌，10月份11月份最新的支持度好像也直接跌破到40%以下了，所以某種程度，如果就經濟的角度來講，它可能需要一個緩和，所以出口晶片給中國，可能是一種穩定經濟的措施。』

為落實科技自主 中國抵制H200？

只是究竟什麼是美國政府所謂的折衷方案？簡單說就是仍然禁售目前先進製程中規格最高的Blackwell平台晶片給中國，改以Hopper系列晶片中最高階的H200出售中國。至於中國會不會買單？或還是堅持要走晶片自主生產的戰略，像抵制H20晶片一樣，抵制H200？資策會前研究總監陳子昂就認為，和H20不同，目前中國研發的所有晶片的效能，沒有一個能超越H200，因此中國應該很難抵制。

他說：『H200的Performance比H100好，H100目前的效能比中國大陸的任何一款，尤其是華為的昇騰910C的效能還要好，那當然H20比華為甚至可能都比寒武紀的效能要來得差，所以從中國大陸要支持國產AI晶片的情形下，如果美國是賣H20給中國大陸，那當然中國大陸想說，那我用華為昇騰910C就好啦，但是如果今天美國是要賣H200給中國大陸，那就不一樣囉，因為目前大陸自行開發的AI晶片，沒有任何一款它的效能比H200要來得好，這是比較不同的，所以如果川普真的開放的話，或許對輝達業績會值得期待。』

專家示警對中輸出H200恐縮短美中AI差距



不過，陳子昂也警告，出售H200這樣的高階晶片給中國，未來恐怕只會再縮短美中AI科技的差距，多少將對美國國安造成影響。

他說：『因為要發展AI一定需要算力，尤其現在AI需要算力的需求越來越大，這是魏哲家再三強調，他們現在台積電的產能跟需求相比，竟然需求是台積電產能的3倍，也就是說是供不應求，所以在這種情形下，我要發展AI，我就需要越來越多的算力，所以美國今天AI 還會強過於中國大陸，因為中國大陸拿不到算力，當中國大陸在算力這一部分如果能突破，那對中國大陸發展AI的進展就會比較快，這就是為什麼川普到目前為止，還沒有拍板定案，就是因為白宮有些顧問反對說如果你賣H200給中國大陸的話，可能會讓大陸在AI的進展上突飛猛進。』

美中AI科技發展已幾乎無落差

至於美中AI科技究竟有多少的差距？前 Google 執行長施密特就曾表示，就整體技術而言，美國過去領先中國2到3年，但到 2024年底，這一優勢已縮小到不到1年。而根據白宮AI事務負責人塞克斯在 2025 年初的說法，在先進AI模型(特別是生成式AI模型)的開發方面，美國的領先優勢可能僅剩3到6個月。而輝達執行長黃仁勳更多次強調，中國在AI發展上僅落後美國「幾奈秒」(nanoseconds)，強調兩國的AI技術距離非常接近，幾乎可以忽略不計。

美拋開放晶片議題 試探中方善意堆積談判籌碼

不過，劉佩真說，美國打的主意，就是希望中國廠商能增加對美晶片的依賴和黏著度，以減緩中國晶片自主研發的速度。當然，美國也會和中國在稀士出口審查上一樣，限制晶片不能應用在軍武設備等敏感項目，以防自身國家安全遭到挑戰。而她認為，目前是美方主動拋出相關訊息，接下來就要看中方有什麼回應，以測試雙方的反應和善意的程度，來堆積美中下次的談判籌碼。