川普考慮對伊朗動武？外媒：美軍無大規模集結跡象

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）儘管美國總統川普可能正考慮對伊朗動武，然而目前無論海空域，該地區均無美軍大規模集結的公開跡象。運輸機、加油機或戰術軍機未見大舉調動，且當地既未部署航空母艦，迄今也沒有相關調派計畫。

美國軍事網站「戰區」（The War Zone）分析，即使決定重新部署航空母艦打擊群，從美國趕到指定地點最快也需數週時間。

美軍航艦林肯號（USS Abraham Lincoln）打擊群目前部署在南海，福特號（USS Gerald R. Ford）則部署在美軍南方司令部（U.S. Southern Command）負責地區。

廣告 廣告

若要調派航艦前往伊朗所在地區，最有可能的選擇是林肯號。

儘管搭載艦載機和導向飛彈驅逐艦的航艦打擊群火力強大，戰區曾撰文指出，要打擊伊朗或防禦德黑蘭可能發動的反擊，航艦打擊群並非必要條件。

美國仍在該地區各處陸地基地保持空軍戰力，其中包括卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及約旦。

戰區的報導指出，值得注意的是，美國去年6月在「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer）中襲擊伊朗核設施，當時派出的B-2匿蹤轟炸機是從密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）起飛。

B-52與B-1B轟炸機也能從美國或前哨基地起飛執行類似任務。

不過鑑於伊朗發出的威脅，外界可能會看到美軍運輸機運載防空系統及人員，以及更多戰機飛行。

另一方面，伊朗去年曾與以色列交戰12日，德黑蘭當局仍保有當時剩餘的大量短程彈道飛彈及巡弋飛彈。

因此，若德黑蘭對新一波攻勢做出反擊，規模可能遠超伊朗去年6月遭美國襲擊後，對美軍位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發動的報復打擊。該基地當時幾乎已空無一人。

伊朗去年的報復打擊促使美國為攔截攻勢，發動美軍史上單一事件最大規模愛國者飛彈發射行動。

儘管如此，伊朗現在仍難以同時應對國內嚴重動亂以及來自美國的外部軍事壓力。（編譯：洪培英）1150113