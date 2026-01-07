川普考慮收購格陵蘭 盧比歐下週會晤丹麥官員

美國白宮7日表示，美國總統川普(Donald Trump)正在考慮提案買下格陵蘭，儘管格陵蘭民眾與丹麥已經表明不會出售這塊領土。

美國總統川普多次表示，不排除動用武力奪取這塊具戰略意義的北極島嶼，引發了丹麥與歐洲盟友的震驚與不安。

在哥本哈根要求澄清誤解後，美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)說，他很快就會與丹麥代表舉行會談。

盧比歐告訴記者：「我將在下週與他們會面，屆時我們將與他們進行這些對話。」

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)說，川普和他的國家安全團隊「積極討論」購買格陵蘭的選項。

李威特重申，川普認為買下人口稀少的格陵蘭符合美國利益。格陵蘭的面積與美國最大州阿拉斯加相當。

李威特告訴記者：「他認為遏制俄羅斯和中國在北極地區的侵略符合美國的最佳利益。所以這也是為什麼他的團隊正在討論潛在的收購方案。」

李威特和盧比歐都不排除動用武力。但李威特說：「總統的優先選項始終是外交手段。」

在盧比歐與國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)向國會議員進行簡報之際，眾議院議長強生(Mike Johnson)表示，川普政府「正在尋求外交管道」。

強生說：「我不認為有任何人正在討論在格陵蘭動用武力。」

但強生承認，川普3日下令對委內瑞拉展開致命襲擊，他事先並不知情。美軍在這項行動中逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。

這項至少在戰略上取得成功的行動，使得川普更加大膽，川普在那之後已經公開表明有意干預格陵蘭、古巴、伊朗、墨西哥和哥倫比亞。(編輯:王志心)

