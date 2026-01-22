川普考慮普發百萬給格陵蘭人？英媒曝一條件

▲美國總統川普（Donald Trump）21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表特別演說，強調不會在格陵蘭動用武力。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）在當地時間21日在瑞士達沃斯論壇上，鬆口說自己不會在格陵蘭問題上動用武力，且與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後宣布，已與北約針對格陵蘭問題協議框架，不會按照原定計畫對歐洲8個國家開徵懲罰性關稅。不過，英媒指出，川普正考慮向格陵蘭居民普發每人100萬美元（約新台幣3163萬元），但前提是格陵蘭人須舉行公投，且同意加入美國。

川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）演說直播中表示，在他爭取掌控格陵蘭的過程中，將排除動武選項，但同時也強調將立即與北約展開談判，討論美國收購格陵蘭。

川普在自家社群平台Truth Social上發文提到，「基於與北約秘書長呂特（Mark Rutte）進行一次富有成效的會議後，我們已經針對格陵蘭、事實上是整個北極地區的問題，達成一項未來協議的架構」，他強調這對美國及所有北約國家而言，都將是絕佳的解決方案，

同時，川普也將暫停對英國及其他反對他奪取格陵蘭的國家加徵關稅的計劃，在川普宣布這項消息後，美國股市應聲上漲。

此外，《每日郵報》稍早披露，川普正考慮向格陵蘭居民（人口約 5.7 萬人），提供每人100 萬美元的補償，前提是他們願意投票加入美國。

報導還提到，北約軍事官員昨晚正討論一項安排，即丹麥將格陵蘭的「小部分領土」割讓給美國，以便美國建立軍事基地。《紐約時報》指出，高層官員將此提案，類比為英國在賽普勒斯的軍事基地，這些基地被視為英國的領土主權範圍。

川普在接受CNBC訪問時則強調，格陵蘭協議框架的核心內容包括美國及北約夥伴在當地的礦產開採權，同時將合作推動「金穹」（Golden Dome）空中及飛彈防禦系統計畫，他強調，這是「永遠的長期協議」。

