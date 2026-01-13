川普考慮發動空襲 發警示籲美國公民「立即撤離伊朗」

美國伊朗虛擬大使館籲美國公民「立即撤離伊朗」。（示意圖／翻攝自臉書＠USAbehFarsi）

伊朗爆發全國性反政府示威，外媒指死亡人數可能已達數千人。美國白宮發言人則表示，總統川普（Donald Trump）正在考慮對伊朗發動空襲，阻止德黑蘭當局鎮壓抗議活動。而13日稍早美國伊朗虛擬大使館發布「伊朗安全警報」，敦促其公民立即離開伊朗。

美國駐德黑蘭虛擬大使館13日發布伊朗安全警報，直言伊朗各地抗議活動不斷升級，可能演變為暴力衝突，導致逮捕和傷亡，目前已加強保安措施，道路封閉、公共交通中斷、網路存取受到封鎖；且伊朗政府已限制行動網路、固定電話和國家網路的使用，航空公司持續限制或取消往返伊朗的航班。

廣告 廣告

大使館表示，美國公民應做好網路持續中斷的準備，規劃備用通訊方式，若安全可行，應從陸路離開伊朗前往亞美尼亞或土耳其。同時提供美國公民應採取的行動：立即離開伊朗，制定一個不依賴美國政府幫助的計劃；若無法離開，在住所內或安全的建築物內尋找安全地點，準備好食物、水、藥品和其他必需品；避免參加示威遊行，隨時注意周圍環境；密切注意當地媒體的突發新聞，做好調整計畫的準備；保持手機電量充足，並與家人和朋友保持聯繫。

若計劃離開伊朗，大使館提醒，伊朗政府不承認雙重國籍，擁有美國和伊朗國籍的人必須持伊朗護照離開伊朗。「美國公民在伊朗面臨遭盤問、逮捕與拘留有高度風險，出示美國護照或顯示與美國的關聯，都可能成為遭拘留理由。」

大使館也指出，因美國與伊朗沒有外交或領事關係，瑞士駐德黑蘭大使館以「保護國」身分，代為保護美國在伊朗的利益；美國則在2011年12於網路上設立駐伊朗虛擬大使館。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

越南移工逛101被歧視！釣出賈永婕關注 鬼塚虎發聲：員工已停職待查

住日本返台都帶什麼？「行李箱塞爆2物品」 引一票人共鳴：只有台灣有

鬼塚虎101專櫃爆歧視移工！賈永婕親巡櫃再發聲 隔空喊話失言櫃姐