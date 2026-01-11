川普考慮軍事干預伊朗 地面部隊非選項

▲隨著伊朗示威浪潮持續，有美國官員透露，川普正在權衡是否「言出必行」，同時正評估一系列可能的軍事選項。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近日警告，若是伊朗政權對平民示威者動用武力，美方將予以打擊。隨著伊朗示威浪潮持續，有美國官員透露，川普正在權衡是否「言出必行」，同時正評估一系列可能的軍事選項。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗動盪已導致數十人死亡及大量人員被捕，兩名美國官員透露，川普近日已聽取了不同的干預計畫簡報。

據美國官員稱，向川普提交的多項方案核心在於針對用於鎮壓示威的德黑蘭安全部隊。不過，政府內部也憂心軍事打擊可能適得其反，反而削弱抗議行動。官員指出，相關疑慮在於，空襲可能意外激起伊朗民眾對政府的支持，或引發伊朗以自身軍事力量進行報復。

除了軍事打擊，川普也在考慮其他旨在履行「協助示威者」承諾的非軍事選項。其中一項選項包括對伊朗軍方或政權目標發動網路行動。一名官員指出，這可能干擾當局鎮壓抗議的行動。其他選項還包括對政權相關人物，或如能源或銀行業等伊朗經濟相關特定部門祭出新一輪制裁。

政府也曾研議提供如星鏈（Starlink）等技術，以強化伊朗的網路連線，幫助示威者突破資訊封鎖。美國前總統拜登在2022年街頭抗議升溫時，也曾提出類似的連線協助。

多個部門正協助為川普準備方案。預計正式簡報將於本週進行，包括週二川普預計召集高級國家安全官員討論後續行動。

德黑蘭的強力反擊與警告

伊朗強硬派議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）已發出警告，若華盛頓進行軍事干預，德黑蘭將把美國的軍事與商業基地視為報復目標。

卡利巴夫表示：「一旦伊朗遭到襲擊，『被佔領領土』（指以色列）以及所有的美國軍事與航運中心，都將成為我們的合法目標。我們不會僅限於在行動發生後才做出反應。」

目前局勢與傷亡數據

官員表示，雖然川普尚未做出最終決定，但隨著伊朗死亡人數持續攀升，他正嚴肅考慮採取行動。

一名白宮高級官員向CNN表示，川普考慮的選項並不包括派遣地面部隊進入伊朗。

據總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）最新統計，在兩週的動盪中，至少有496名示威者，另有超過1萬681人遭到逮捕。

國際外交與軍事部署

川普10日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示：「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已備好伸出援手！」他先前在會見石油大亨時也強調，若伊朗開始殺人，「我們將在他們感到最痛苦的地方給予極其沉重的打擊。」

此外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）10日與以色列總理納坦雅胡通話，討論了伊朗抗議活動以及敘利亞和加薩局勢。以色列國防軍（IDF）11日表示，雖然抗議是伊朗內政，但以軍已做好防禦準備並持續提升作戰能力。

據以色列消息人士透露，納坦雅胡預計於11日晚間召開小範圍安全會議，將伊朗與黎巴嫩的局勢列為首要議程。

