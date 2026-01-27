川普耐心僅半年！韓國關稅狠加碼至25% 卓冠廷：在野黨若擋民意大反撲

政治中心／程正邦報導

主持人李正皓指出，川普耐心僅半年，卓冠廷示警，今日的南韓可能是明天的台灣。 (圖/新台派上線）

美國總統川普因不滿韓國國會遲未通過台美關稅相關協議，於今（27）日凌晨突然發文，宣布對韓關稅由原本談定的15%逕行調高至25%。此舉不僅震撼青瓦台，更讓國內政壇高度警覺。新北市議員卓冠廷在三立政論節目《新台派上線》中示警：「今天的韓國，極可能變成明天的台灣。」呼籲在野黨切莫因政治操作，讓台灣百工百業成為關稅祭旗。

川普發文不滿韓國沒落實貿易協定，宣布對韓關稅加碼至25%，造成南韓股市雪崩。 (圖/新台派上線）

川普耐心僅半年！韓國部長「截機」飛華府救急

「川普變臉真的就在瞬間！」卓冠廷指出，美韓早在去年7月就談定關稅架構，川普給了韓國國會半年的緩衝期，但直到今年1月底韓國國會仍未正式簽署。川普今日發文明確表達不滿，雖然未說死上路時間，但「隨時可執行」的威脅讓韓國政府徹底慌了。

據悉，韓國官方第一時間對外宣稱「沒收到通知」，私下卻急派正在加拿大出差的部長，直接取消後續行程「原地飛往華府」尋求轉圜。卓冠廷強調，關稅調高至25%對韓國產業是「致命打擊」，消息一出韓股應聲狂跌，直到韓國政府表態將「全力促成國會審查」後才止跌。他點名韓國總統李在明雖身為國會過半黨領袖，卻以此推諉效率低，已引發美方極度不信任，台灣應引以為鑑。

卓冠廷指出，南韓宣稱沒收到美方通知，卻緊急派員赴美協商關稅。 (圖/新台派上線）

商總大老許舒博喊話：15%關稅沒人反對就快過

面對即將到來的關稅挑戰，國民黨內部也出現「務實派」聲音。全國商業總會理事長、國民黨大老許舒博公開向藍營立委喊話，強調台美關稅協議攸關百工百業，若15%版本已達成共識，「沒人反對就該趕快通過」，擋在外面不處理極為不妥。

許舒博更針對「美積電」議題正名，直言台積電赴美投資是基於「市場需求」，並非被迫，只要高端技術留在台灣，不必擔心被掏空。卓冠廷分析，許舒博身為商業界龍頭，其發言代表了全台企業主的心聲，若在野黨堅持「嚴審」導致關稅被川普加碼，民意反撲恐讓藍綠版圖洗牌。

全國商業總會理事長、國民黨大老許舒博公開向藍營立委喊話「盡速排審」。 (圖/新台派上線）

比軍購更有感！傳產命懸一線「敢對幹民意嗎？」

國民黨前中常委田方倫則在節目中直言，對於一般民眾而言，「關稅的影響遠大於軍購」。他分析，軍購案民眾感受不直接，但關稅一調升，從工具機、腳踏車、輪胎到生技產業都會受害，「只要股票一跌、荷包縮水，民眾馬上就有感。」

田方倫坦言，許舒博的發言確實已在國民黨內產生壓力，尤其是對明年有選舉壓力的區域立委而言，若無法協助台灣關稅維持在15%的水平，反而被調高至25%，基層的怒火將難以平息。他認同立法院副院長江啟臣的立場，要求行政院盡速送交文本「嚴審」，但也呼籲執政黨應放軟身段，主動溝通產業評估報告，化解朝野對立。

田方倫坦言，許舒博的發言已在國民黨內產生壓力，「我們也希望趕快過關」。 (圖/新台派上線）

江啟臣急催文本 藍白陣營陷兩難？

面對川普的快節奏施壓，立法院副院長江啟臣日前於台中參加巨大（捷安特）尾牙時，感受到中部傳產業者極大的焦慮。江啟臣緊急要求行政院盡速送交相關協議文本，強調在野黨有審查義務。然而，在野黨目前仍卡在「總統國情報告」等政治爭議上，是否會因此延誤關稅審查時機，成為未來數月台灣經濟穩定與否的關鍵。

