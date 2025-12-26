川普耶誕炸爛奈及利亞ISIS：屠戮基督徒代價

▲美國總統川普證實，耶誕節當天，美軍針對奈及利亞ISIS進行致命轟炸，作為他們屠戮基督徒的代價。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump），當地時間25日（耶誕節）晚上在自家社群平台發文，宣布美軍已對奈及利亞西北部的極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）發動致命打擊，理由是他們在當地屠戮基督徒。

在貼文一開頭，川普宣布他以三軍統帥的身分，指示美軍對奈及利亞西北部的ISIS「恐怖分子敗類」，發動了一次強大而致命的打擊，指控這些ISIS分子長期鎖定無辜基督徒攻擊，將其殘忍殺害，暴行嚴重程度堪稱多年來、甚至數個世紀以來都未曾見過。

川普強調，他先前就警告過這些恐怖分子，如果不停止屠殺基督徒，將付出慘痛代價，耶誕當晚就是他們報應來臨的時刻，美國戰爭部執行多次「完美打擊」，這類軍事行動唯有美國有能力完成。

最後，川普宣稱，在他的領導之下，美國絕不允許激進伊斯蘭恐怖主義得逞：「願上帝保佑我們的軍隊，也祝大家耶誕快樂，包括那些被打死的恐怖分子。如果他們繼續屠殺基督徒，死的人還會更多。」

