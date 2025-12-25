川普耶誕祝福不忘罵人 痛批民主黨「激進左派敗類」

美國總統川普(Donald Trump)24日趁著聖誕節前夕的機會抨擊反對派民主黨人，在送上佳節祝福時稱他們是「激進的左派敗類」。

這位共和黨籍總統在他位於佛羅里達州的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)度過了聖誕節前一天，他並接聽了北美航太防衛司令部(NORAD)的追蹤耶誕老人電話，同時也對世界各地的美軍致上聖誕問候。

但川普對民主黨對手可沒有這樣和藹可親。他在自家的「真實社群」(Truth Social)發文說，「祝大家聖誕快樂，包括那些竭盡所能想破壞我們國家卻大大失敗的激進左派敗類」。

川普並補充說，「我們不再開放邊境、讓男子參加女子競賽、讓跨性別者普及化、或是執法不力。我們現在有的是創紀錄的股市、401K退休帳戶制、數十年來最低的犯罪率、沒有通貨膨脹、以及昨天公布的GDP成長率4.3%，比預期高出2個百分點」。

在美國商務部公布第三季經濟成長4.3%、創2年來最強勁表現的隔天，川普砲火隆隆對準那些批評他的政府對生活成本回應的反對派。

但經濟報告也顯示，國內購買價格指數同比上漲3.4%，高於第二季的2.0%漲幅。

民主黨人在聖誕節前一週批評司法部，在調查已定罪的性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)過程中，公布相關紀錄速度緩慢，而且還大量刪減了數千份紀錄。艾普斯坦過去曾是川普友人。

此外，川普也向世界各地的美軍送上佳節問候，包括美國在加勒比海大規模集結的海軍官兵。華盛頓已發起行動，要施壓委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)下台。