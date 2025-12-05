川普聖誕前揭加薩治理架構！維和部隊進駐 逼哈瑪斯解除武裝交出政權

記者蒲世芸／綜合報導

據美國媒體Axios 4日報導，白宮官員透露，川普政府計畫在聖誕節前宣布加薩和平進程邁入第二階段，並正式揭露加薩新治理架構。美方官員與一名直接參與進程的西方消息來源皆證實此事，強調這是川普第二任期以來最重要的外交成果之一。

川普正積極推進加薩和平第二階段。（圖／翻攝自X平台 @FLOTUS）

目前加薩停火雖未全面破裂，但自10月11日停火生效以來，以軍空襲已造成366 名巴勒斯坦人死亡，哈瑪斯攻擊也造成多名以色列士兵喪生。為防止局勢再度失控，美方急於推進下一步。

第一階段近完成：人質釋放、通道開放

根據美方說法，第一階段關鍵目標是哈瑪斯釋放全部在世與罹難人質，目前已接近完成，只剩一名罹難者遺體尚未尋回。在美國施壓下，以色列也同意開放拉法關卡（Rafah crossing），讓巴勒斯坦人得以前往埃及。

以色列總理納坦雅胡則預計將於月底前訪美，與川普討論下一階段進展。川普也對以色列加大施壓力道，要求納坦雅胡成為「在加薩問題上更好的夥伴」。

第二階段將亮相：和平委員會推進、國際部隊進駐

第二階段的核心內容包括，以軍撤出更多加薩區域、國際穩定部隊（ISF）進駐、全新的治理架構啟動。美國官員強調，相關架構已進入「最後階段」，目標是於聖誕假期前正式公布。

治理架構將由川普領導的「和平委員會」（Board of Peace）置於最高位階，預計由約10名來自阿拉伯與西方國家的領袖組成。另外，在其之下將設一個國際執行委員會（international executive board），成員包括英國前首相布萊爾（Tony Blair）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）和特使魏科夫（Steve Witkoff）等。

納坦雅胡計畫於月底前赴美，與川普進一步會晤。（圖／翻攝自X平台 @netanyahu）

而新設的巴勒斯坦政府（Palestinian technocratic government）將在執行委員會的監督下運作，它將由12至15名具有管理和商業經驗，且不隸屬於哈瑪斯、法塔（Fatah）或其他巴勒斯坦政黨或派系的巴人組成。

另外，印尼、亞塞拜然、埃及與土耳其等國均表態願派兵加入ISF，部署於目前由以軍控制的區域，以促進以軍撤離。

與哈瑪斯談判

報導提到，消息來源透露，美國、卡達、埃及與土耳其正在與哈瑪斯協商其退出加薩治理並逐步解除武裝。

西方談判人士形容，卡達與埃及較樂觀，但納坦雅胡仍持保留態度。美方的戰略則清楚明白：「以軍退出加薩，但哈瑪斯也必須退出權力掌控。」且不能以武力或代理方式繼續掌握政權。

