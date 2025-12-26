川普聖誕節下令空襲奈及利亞 稱伊斯蘭國攻擊基督徒

美國總統川普(Donald Trump)和美國軍方25日表示，美國應奈及利亞政府的要求，在奈及利亞西北部對伊斯蘭國(IS)武裝分子發動了空襲，宣稱伊斯蘭國一直將該地區的基督徒當作攻擊目標。

川普在真實社群(Truth Social)上發文表示：「今晚，根據我身為三軍統帥下達的指示，美國對奈及利亞西北部的伊斯蘭國恐怖分子人渣，發動強力與致命空襲，他們以多年來甚至是幾個世紀來從未見過的規模，一直針對且殘忍地殺害無辜的基督徒。」

美國非洲司令部在X上表示，這波空襲是應奈及利亞當局的要求進行的，並擊斃了多名伊斯蘭國武裝分子。

這波空襲正值川普從10月底開始警告基督徒在奈及利亞面臨「存亡威脅」，並威脅軍事介入這個西非國家，理由是奈及利亞無法阻止針對基督徒社群的暴力行為。

路透社22日報導，自11月下旬起，美國一直在奈及利亞大部分地區上空執行情報收集飛行任務。

奈及利亞政府表示，武裝團體對穆斯林和基督徒發動攻擊，美國宣稱基督徒面臨迫害的說法，無法反映複雜的安全情勢，並忽視了奈及利亞捍衛宗教自由的努力。但他們已經同意與美國合作，加強打擊武裝團體的力道。

奈及利亞北部的人口以穆斯林為主，南部人口則以基督徒為主。