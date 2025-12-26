川普聖誕節繼續戰鬥，空襲奈及利亞IS組織。圖／白宮臉書

美國總統川普在聖誕節依舊繼續戰鬥！宣布美軍對非洲奈及利亞西北部的伊斯蘭國（IS）武裝分子發動空襲，並指控該組織長期殘害當地基督徒。

川普透過社群媒體宣布：「今晚，我以美國三軍統帥身分下令，對奈及利亞西北部的伊斯蘭國恐怖分子，發動強力且致命的攻擊。這些人鎖定無辜基督徒，將他們殘忍地殺害，這是多年來前所未見的嚴重狀況，甚至是數個世紀來所罕見的！」川普還強調，若這些武裝分子繼續殺害基督徒，美軍將發動更多襲擊。

川普說，美國戰爭部已對當地恐份子執行多次精準打擊，「而且只要我當政的一天，我們國家就不容許極端伊斯蘭恐怖主義的孳生」。川普也說，他先前就已警告過這些恐怖分子，「如果他們不停止殺戮基督徒，將會付出慘痛代價」。

就在上週，川普已經放話不排除對奈及利亞進行軍事介入。由於武裝組織博科聖地（Boko Haram）及其分支「伊斯蘭國西非省」（Islamic State West Africa Province）皆在奈及利亞境內活動，日前就傳出美軍已有多架偵察機，在奈及利亞上空執行任務，但基於外交敏感性，美方拒絕進一步說明。



