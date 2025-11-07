川普聯手中亞推稀土多元 美中高科技競爭更烈

圖／達志影像美聯社

從美國的特斯拉，到中國的宇樹科技，以及週三推出最新版女性外型仿生機器人的小鵬汽車，美中雙方都加速發展AI高科技與機器人。但美國AI大廠輝達創辦人黃仁勳擔心，美歐對於AI研發的管制，與中方全力推進AI的作法可能成為此消彼漲，呼籲美方要加速領先，確保優勢。至於攸關半導體原料的稀土，美國總統川普則推進與中亞五國的合作來擺脫對中國依賴，歐盟則敦促中方加速放行出口。隨著美國高粱恢復出口中國，美中在農業貿易上，已有明顯降溫，但高科技領域的競爭仍持續激烈。

就在美國電動車大廠特斯拉旗下機器人Optimus，週四(11月6日)晚間在德州股東大會上，與創辦人馬斯克共同熱舞，慶祝他的巨額薪酬案通過，讓股東會氣氛猶如夜店之際，中國的小鵬汽車也選在周三(11月5 日)舉行的年度科技日上，讓自家全新一代，以女性外型為賣點的人形機器人IRON，正式亮相。

小鵬汽車董事長 何小鵬：「下面有同事說，這個機器人裡是不是有個人啊？它沒有人。」

為了證實這款173公分高、重量約70公斤，能在舞台上走出順暢「台步」的機器人，並不是由真人扮演，現場還直接剪開機器人的仿生肌肉，秀出機械骨骼。小鵬董事長還強調這款機器人，最快2026年可實現規模量產，明顯有意直追特斯拉明年要把第三代機器人產線建成投產，並計畫量產後每尊成本壓低在2萬美元內的計畫。

而且機器人領域的競爭，還不只有小鵬與特斯拉。

以在央視春晚表演機器人跳扭秧歌一炮而紅的杭州「宇樹科技」，不但上月底推全新的仿生人形機器人H2，創始人王興興週三(11月5日)還在上海舉行的「第八屆虹橋國際經濟論壇」上，坦言受惠於北京當局的政策支持，預估今年中國AI機器人領域，平均每家企業增長率可超過五成，最高甚至翻倍。

宇樹科技創始人 王興興：「比如說幫我拿杯水，或者給某位記者朋友拿一份東西過去，他(機器人)可以自己直接過去把這個任務完成，而且這個場景沒有預訓練過，你給他東西也沒有看到過。如果這個場景能達到80%左右的成功率，我覺得這已經是非常突破性的一個技術了。」

但他也坦言，當前機器人的AI智慧能力仍不如預期，有點像是在ChatGPT發布前的1到3年左右。因此需要加緊研發，讓機器人在處理各種不曾訓練過的指令，也能有八成以上的成功率，才算是觸及高速發展的轉捩點。

輝達創辦人 黃仁勳(10.31)：「很多方面中國都在表示：『聽著，我們自己也有很多人工智慧(AI)技術』。」

對於受到美中兩國政策影響，導致中國市占率從95%歸零的AI大廠輝達創辦人黃仁勳來說，眼睜睜看著中國的AI高科技技術快速發展，且不斷拉近與美歐科技之間的距離，

他周三(11月5日)在倫敦接受《金融時報》訪問時，公開警告，中國有可能在AI競賽中擊敗美國。

深圳衛視主播：「美國要輸啦，黃仁勳這番話說得很直白。」

黃仁勳認為，美英等西方國家受到充滿消極、懷疑與不信任態度的「犬儒主義」束縛，因此對AI與科技發展，設下大量規範與限制，阻擋進步；但此同時，北京當局對高科技在發展上的監管與限制相對寬鬆，還提供幾乎等同免費的電力，此消彼漲下恐對美國科技發展不利。

專訪出刊後，他進一步發聲明強調，美中在AI領域「僅有奈秒之別」，喊話美國必須加速領先，才是關鍵。

白宮當局的做法則是，一方面阻擋中方取得算力比較高的晶片，包括最新傳出將禁止輝達降規晶片B30A銷往中國，一方面則加緊構築新的稀土供應鏈，擺脫對中國的依賴。

美國總統 川普：「我們議程上最要緊的議題，就是關鍵礦物。」

白宮週四(11月6日)迎來哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼以及烏茲別克等5個稀土蘊藏豐富的中亞國家領袖，與美國總統川普展開「中亞五加一(C5+1)」會談。稀土合作就成為會場上最重要的主題。

塔吉克總統 拉赫蒙（Emomali Rakhmon）：「美國公司對銻，以及塔吉克豐富的稀土礦產資源特別感興趣。塔吉克在中亞國家中擁有非常豐富、潛力無限的資源和關鍵礦產，我們非常希望繼續在安全領域合作。」

當前美國與歐洲，都積極推進稀土供應多元化，歐盟更表明已經與中方建立特別溝通渠道，來確保此前遭中方拖延的上千份稀土出口申請，能快速獲得中方批准。因此中國商務部周四(11月6日)公開表明，將「優化許可流程來促進稀土合法出口」。

中國大陸商務部發言人 ：「荷方不當干預安世半導體內部事務的做法，造成了全球半導體產供鏈的動盪和混亂。」

但在「安世半導體」控制權的爭議上，北京當局與荷蘭未能有效緩解僵局，目前荷蘭安世半導體仍堅持無法為中國工廠的出貨背書，並積極建立新的封裝代工供應鏈，導致包括德國車廠在內的低階晶片仍持續短缺。

目前美中在農業貿易上，已經出現明顯緩解，包括美國高粱恢復對中國的出口，以及中方大幅降低美國大豆的關稅。但在高科技領域，各方的競爭明顯仍相當激烈。

