川普聲稱 將從部分美國城市撤回國民兵

美國總統川普說，他將從芝加哥、洛杉磯和波特蘭撤回國民兵。

美國總統川普表示，在最高法院上周一項裁決、削弱他動用軍隊維持治安的權力後，他將從包括芝加哥和洛杉磯在內的幾個美國城市，撤回國民兵。（戚海倫報導）

美國總統川普宣布，他將從芝加哥、洛杉磯和波特蘭撤回國民兵，但並沒有排除以截然不同，而且更強大形式派遣聯邦部隊的可能性。美國有線電視新聞網CNN報導，川普在社群平台發文說，儘管這些偉大的愛國者，大大降低了芝加哥、洛杉磯和波特蘭的犯罪率，我們還是要把國民兵撤走。川普還說，如果不是聯邦政府介入，「這些城市早就消失了」。

川普暗示了未來再次部署的可能性，他說，當犯罪率再次飆升時，我們或許會以截然不同而且更強大形式回歸，這只是時間問題。

英國廣播公司BBC報導，上週最高法院裁定，川普無權動用駐芝加哥的軍隊，執行國內執法任務。CNN報導，儘管這項判決對川普政府打擊非法移民的努力造成打擊，但川普還是有可能援引叛亂法，向芝加哥和其他城市部署正規軍。BBC報導中提到，川普的聲明沒有提到華盛頓特區，那裡仍然有軍隊巡邏。