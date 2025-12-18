川普背叛怎麼辦？《經濟學人》探討南韓生存法：不惹中國、與日攜手

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普喜怒無常，對外關係都當作可交易的籌碼，使得傳統盟國都人人自危。英國《經濟學人》在南韓報導，如果真的不幸遭到美國拋棄，自己又該如何生存。對此報導探訪發現，當地左右兩端偏中間的菁英逐漸取得共識，其中之一就是「親中」或「不惹中國」；同時與「歷史宿敵」日本的關係也可能會有變化。

中國國家主席習近平與南韓總統李在明10月31日於APEC慶州峰會見面。關於南韓遭美國拋棄後的噩夢情境，南韓內部漸有「親中」共識。（圖／翻攝自X平台 @SpoxCHN_MaoNing）

萬事皆籌碼

報導直言，川普統治下的美國，既善變又善妒，對於亞太地區的盟友獅子大開口，卻只願意給予少許的承諾。無怪乎這些盟國都擔憂遭到川普拋棄。

文章爬梳川普2.0上台以來，如何在亞太地區大玩交易式外交。先是川普的特使出面，告訴在地盟友，美軍不會永遠駐守、保障他們的安全，要對方多加承擔防衛責任。但同樣是這些特使，也警告盟友不准與對手中國親近。

川普政府還想從盟友身上撈取商業好處。就怕惹川普生氣、招致高昂關稅報復，亞太的盟國都宣示，選擇美國作為科技與經貿的夥伴，並且獻上在美國投資的大禮，幫忙川普創造工作機會與利潤。年初日本即承諾，未來數年會在美國投資5500億美元；南韓也說會投入3500億美元，相當於該國去年19%的GDP。

另外，美方也要求，一旦美中因台灣、南海航線等經濟重大地點爆發軍事衝突，南韓不可袖手旁觀。

「你怎麼會想與中國為敵呢？」

報導稱南韓是極度分裂的國家，尚未完全從一年前的前總統尹錫悅戒嚴風暴走出。話雖如此，南韓中間偏右與偏左的兩方，卻對如何於地緣政治中避險，逐漸取得了共識。

首先面對近鄰中國，南韓內部有共識不要觸怒這條巨龍。但太過與中國親近，也被認為風險高、回報低。

像是薩德導彈部署引發了中國對南韓的商業杯葛，北京還在黃海的漁場步步進逼，霸凌南韓。這些行徑都破壞中國在南韓的形象，在當地民調中顯現強烈的負面觀感。甚至即便是中間偏左的總統李在明，上任後也降低親中言論，改走務實路線，與川普達成貿易協議，並承諾加大國防開支。在中國市場吃過虧的南韓財閥，即使遭遇川普關稅戰，也堅定選擇美國市場。

不過，一旦南韓不再被納入美國的保護，則一切風雲變色。一名在尹錫悅政府任職過的保守派前外交官直言：「我們將毫無選擇，只能親近中國。」一名進步派知名學者持相同看法：「你怎麼會想與中國為敵呢？」

打造核潛艦

兩方也都贊同南韓建造核潛艦。取得核武器本是邊緣化的議題，但如今已成主流。李在明和川普於10月的峰會中，同意建造核潛艦。南韓的官員們和各國使節們，據悉都對此驚訝，因為這代表美方拋棄了長年反對新核武國家的立場。

對於川普圈子的人歡迎盟國持有核武，有南韓進步派學者認為，川普政府錯估了美方的利益。他質疑南韓一旦取得核武，怎麼可能還會聽從華府的號令。此事一旦成真，他憂心將掀起亞洲空前的軍備競賽，因為日本、台灣也會想擁核，本來就擁有核武的俄羅斯、中國和北韓，同樣會擴大核武庫。

北韓領袖金正恩。南韓最擔心的被美國拋棄情境，即美國總統川普獨自與金正恩簽署協議，允許北韓保有核武，而美軍卻全面撤出朝鮮半島，使得南韓門戶大開。（圖／翻攝自X平台 @ActualidadRT）

拋棄歷史仇恨 與日本攜手

南韓最懼怕的情境，是川普與北韓領袖金正恩簽署「和平協議」，允許北韓擁有、甚至擴展核武庫，而美國卻從南韓全面撤軍。不再受美國核保護傘庇佑的南韓，同時得面臨中國對其主權底線的試探。

一名南韓前大使指出，南韓即便避免了上述噩夢情境，也仍需思考美國不再是堅定保衛者時，該如何應對，即便這可能是有史以來的頭一遭。這名大使建議，南韓應拋棄過往遭受侵略與殖民的恩怨，和同為中等強國的日本攜手，因為兩國擁有許多共同的問題，像是供應鏈脆弱、中國威脅，以及對美國的失望。

文章結尾認為，這名大使言之有理，因為在晦暗的時刻，與其一人獨行，倒不如有同伴相互依靠。

