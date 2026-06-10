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根據美國有線電視新聞網（CNN）最新預測，獲得前總統川普強力背書的共和黨籍參選人 Steve Hilton，已成功在加州州長初選中脫穎而出，確定將代表共和黨參加 11 月的正式決選，挑戰加州州長寶座。

美國加州州長初選結果陸續揭曉，根據美國有線電視新聞網（CNN）的最新預測，共和黨籍參選人 Steve Hilton 成功取得領先地位，將挺進 11 月的正式大選。這場選舉被視為共和黨在傳統「深藍」加州的一次重要嘗試，而 Steve Hilton 的勝出，也再次證明了前總統川普（Donald Trump）在黨內的強大影響力。

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Steve Hilton 過去曾擔任福斯新聞（Fox News）的主持人，並在英國政壇有過從政經驗。他在競選期間積極爭取川普的支持，並成功獲得這位共和黨領袖的公開背書。川普的加持被認為是 Steve Hilton 能在眾多共和黨參選人中脫穎而出的關鍵因素，吸引了大量保守派選民的選票。

加州長期以來是民主黨的鐵票區，現任州長任期即將屆滿。雖然共和黨要在加州翻盤仍面臨巨大挑戰，但 Steve Hilton 的出線無疑為 11 月的選戰增添了話題性。接下來，他將面對民主黨提名的強勁對手，雙方將針對加州的治安、稅收以及遊民問題展開激烈辯論。

原文出處：川普背書奏效！共和黨 Steve Hilton 挺進加州州長決選，11月決戰民主黨

本文由AI協作，經編輯審核後發布