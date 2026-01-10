川普胸前別「快樂川普」徽章 自稱從沒快樂過

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普今天在一場白宮會議上，被發現西裝上多了一枚「快樂川普」卡通別針。他對此開玩笑說，自己「從來都沒有快樂過」，要直到美國再次偉大才會滿足。

美聯社報導，川普總統今天在他的西裝翻領上，別上一個迷你版的自己，就位於他和其他歷任總統傳統上都會佩戴的美國國旗小別針下方。

在一場於白宮東廂與石油公司高層討論未來美國如何掌控委內瑞拉能源產業的活動中，一名記者問及這個飾品，川普回答說：「這是別人給我的。你知道這是什麼嗎？這叫『快樂川普』（Happy Trump）。」

廣告 廣告

這個別針的圖案是川普的卡通形象，有著一個不成比例的大頭和張開嘴的表情，一些網友立刻表示，這看起來像是總統的「搖頭娃娃」版本。川普並未透露是誰送他這個別針。

總統接著說，「我從來都不快樂、從來都不滿足」，並一邊抓著翻領低頭看著別針，然後帶著一抹俏皮的微笑望向記者們。

他說：「在我們讓美國再次偉大之前，我永遠不會滿足，但我告訴你，我們已經非常接近了。這就叫『快樂川普』。」

川普之前至少在一次公開場合戴過同款別針，是在今年2月任命加巴德（Tulsi Gabbard）為國家情報總監（DNI）的宣誓典禮上，不過他當時並未對此發表評論。

網路搜尋顯示，一款設計似乎相同的川普別針正在亞馬遜（Amazon）上販售，與一款美國地圖輪廓疊加國旗的別針組合售價為9.99美元（約新台幣316元）。

自2001年9月11日恐怖攻擊事件以來，美國總統普遍會在翻領上佩戴美國國旗別針。前總統拜登偶爾會加上自己的風格，有時會佩戴一枚美國與烏克蘭國旗交叉的別針，以表達他對烏克蘭在俄烏戰爭中的支持。（編譯：李佩珊）1150110