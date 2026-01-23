川普能源新霸權！掌控委內瑞拉石油出口 中國買油不再享「骨折價」

國際中心／程正邦報導

隨著美國川普政府對委內瑞拉政局的強力介入，全球能源版圖正迎來劇烈震盪。繼美方日前閃電逮捕委國領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，華府不僅接管了委內瑞拉的石油銷售權，更對中國開出了新的貿易紅利與限制。根據美方官員透露，川普政府已點頭准許北京繼續採購委國石油，但前提是必須終結過往那種「廉價抵債」的模式，回歸美方定義的「公平市場價」。

委內瑞拉強人總統馬杜洛，於美軍的3日奇襲當中，從自己如同碉堡的住所被抓走。（圖／翻攝自X平台 @WarlordDilley）

告別崩盤折扣！美方強勢干預定價機制

過去多年來，由於馬杜洛政府深陷國際制裁與債務危機，往往被迫以低於市場行情的「折扣價」將石油賣給中國，用以償還北京提供的鉅額貸款。然而，隨著美國無限期接管委國石油銷售，這種「以油還債」的優惠已走入歷史。

廣告 廣告

據《南華早報》報導，一名美國官員在美東時間 22 日指出，在川普果斷的執法行動後，委內瑞拉的資源將不再被腐敗體制賤賣。美方設定的新標準是：中國可以買油，但必須支付公平價格。美國能源部長萊特（Chris Wright）日前更公開數據指出，目前每桶委國石油的平均收入已提升至 45 美元，相較於馬杜洛下台前的 31 美元，漲幅接近 45%。美方強調，這增加的收益將用於造福委國人民，而非填補特定政權的私囊。

委內瑞拉雖然是石油大國，但民不聊生，靠虛擬貨幣救國。(資料照)

貿易版圖大洗牌！委國石油首選流向美國

儘管華府開放中國購買，但川普政府的「美國優先」策略在能源分配上展現無遺。該官員直言，雖然這些原油是在全球市場流通，但美方已明確要求絕大多數的產量必須優先銷往美國市場。這不僅是為了穩定美國國內的能源價格，更是要削弱中國在該區域的長期影響力。

數據顯示，中國雖然是委國長期的重要買家，但其實並不具備絕對的依賴性。2024 年中國從委內瑞拉進口的石油僅佔其總進口量的 0.27%。分析人士認為，隨著美方接管後管控轉嚴，預計從 2 月起，能夠成功離港駛往中國的油輪數量將大幅減少，中國自委國進口的總量恐將面臨斷崖式下滑。

川普掌控委內瑞拉石油出口，成為能源新霸權！點頭委國石油繼續賣中國，但不再享「骨折價」。（圖／翻攝自X平台 @BitcoinJunkies）

國際油商分食大餅！初步供應協議曝光

在美國的主導下，委內瑞拉的原油外銷管道已迅速與國際主要貿易商接軌。目前一項總值 20 億美元的初步供應協議正在執行中，專門處理過去積壓的滯銷原油。

據業界消息指出，全球大宗商品巨頭「托克集團」（Trafigura）與「維多集團」（Vitol）已合力售出約 1,100 萬桶石油，約佔該協議總量的四分之一。具體動向包括：托克集團已完成首筆交易，買家為西班牙能源龍頭「西班牙國家石油公司」（Repsol）。維多集團已與美國煉油巨頭「瓦萊羅能源」（Valero）及「菲利普斯 66」（Phillips 66）達成貨運安排，部分原油也將供應至義大利的煉油廠。

能源制裁新秩序：政治與經濟的雙重夾擊

川普政府此次行動被視為一場「能源正義」的重組。美方宣稱，透過接管銷售權，他們確保了委內瑞拉石油不再是償還非法債務的工具，而是透明交易的商品。然而，對於北京而言，這不僅意味著失去了低價能源的來源，更代表其在拉美地區耕耘多年的債務外交正受到美國武力與經濟制裁的正面挑戰。

隨著委內瑞拉政權更迭與石油主權的實質移轉，未來幾個月全球能源市場將高度關注，中國是否會為了維持在南美洲的存在感，接受美方開出的「高價購油」條件。

更多三立新聞網報導

布拉格驚魂！蕭美琴出訪險遭「人肉炸彈」式撞車 中共間諜記者身分曝

川普嗆歐洲：敢拋售美債資產，將遭美方「大規模報復」！

獨家／誰在削弱國防？美官員密訪台 藍營高層被視為「安全對立面」

公車性騷片破200萬點閱！男自清「陳屍家中」 女網紅教唆自殺被捕

