川普能開除任何公職嗎？最高法院8日裁決 可能推翻90年前判例

聯邦最高法院1935年在「漢弗萊遺囑執行人訴美國」(Humphrey's Executor v. United States)一案中裁定總統不能無故解雇獨立機構的負責人。然而時至今日，川普總統第二任期幾乎已經解雇了所有他看不順眼的公職人員，在保守派首席大法官羅伯茲(John Roberts)領軍下，8日更可能推翻這個具有90年歷史的判例，讓總統權力更不受拘束。

綜合美聯社、華爾街日報等媒體報導，最高法院8日將審理川普訴斯勞特案(Trump v. Slaughter)。斯勞特是前總統拜登任命的聯邦貿易委員會(FTC)委員，今年3月遭川普解雇，哥倫比亞特區巡迴上訴法院裁定總統不得無故撤換FTC委員後，川普又上訴到最高法院。最高法院9月裁定斯勞特在訴訟期間不得復職。川普的法律簡報主張漢弗萊案在1935年就是錯誤，如今更錯。

最高法院在羅伯茲領導下，自2010年起穩步削弱限制總統撤換權的法律。2020年，羅伯茲代表法院撰文指出：「總統的撤換權是常規，而非例外」，以支持川普撤換消費者金融保護局(CFPB)局長，儘管其職位受到類似於漢弗萊案的保護。去年針對川普擔任總統是否能豁免推翻2020年大選的判決中，羅伯茲將撤換權納入總統「結論性且排他性」的權力，國會無權加以限制。

漢弗萊案長期以來都是保守法律運動的攻擊目標，該運動的觀點認為總統權力是擴張性的，也就是所謂的「單一行政首長(unitary executive)」理論。支持者認為現代行政國家的憲法觀完全錯誤，聯邦機構作為行政部門的一部分，應當聽命於總統，包括總統可以任意撤換其領導人。反對者則認為這讓許多準司法、準立法的專家機構不再獨立。

自由派大法官凱根(Elena Kagan)9月表示最高院保守派似乎「急於採取行動」，斯勞特則說現代華府是建立在漢弗萊案的基礎上，推翻它將會嚴重破壞美國治理的穩定。唯一的例外可能是聯準會，最高法院今年一份多數意見表示，即使推翻漢弗萊案，也不必影響聯準會的貨幣政策，因為它是個結構獨特、具特殊歷史傳統的機構。

