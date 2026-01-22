川普臨陣退縮，股市危機解除？專家點出可能下跌時機，股債配置維持「黃金比例」
美國總統川普表態不會以武力奪取格陵蘭，並且宣布撤回原定於2月生效、針對八個歐洲國家祭出的關稅，華爾街賭對「TACO」，近日低迷的股市行情隨之沸騰。專家認為，今年全球經濟維持溫和成長與通膨格局，但市場波動仍將頻繁出現，民眾可以透過跨資產與跨區域配置提升整體財務韌性，為新的一年奠定穩健基礎。
期中選舉前 股債配置「先防守、後進攻」
台北富邦銀行分析，美國經濟有望避免週期性衰退，全球貨幣環境偏向寬鬆，風險資產仍具吸引力，資產配置方面，建議維持「股優於債、債優於現金，多元加避險」策略，並降低單一國家或單一題材的比重，以提升投組韌性。
今年11月美國將舉行期中選舉，根據過往經驗顯示，期中選舉前美股比較容易出現下跌。北富銀建議，在期中選舉前調整至「股55、債45」的資產配置比重，應對可能的動盪風險，待選舉過後再將股票比重拉高。另外，在市場動盪時，黃金通常更能發揮其保值的特性，也是投組中可以適度加入的避險資產。
股市方面，北富銀認為美股仍是亮點，AI應用擴散可望推動企業營收與獲利成長，但因評價略高，建議以「全球股票」為核心，並擇優布局估值合理、具成長性的市場，例如台灣、韓國、越南等新興亞洲，以及與美股連動性較低的印度。反之，對於政治風險高、匯率大幅波動且依賴大宗商品循環的市場則宜保持距離。
針對債市展望，高評級債因波動下降與企業體質改善而具吸引力，可搭配多邊機構債分散單一政府利率風險，並適度納入非投資等級債提升殖利率。短期仍建議避開日本、澳洲、紐西蘭等具升息預期的長天期公債。
美元震盪、非美貨幣抬頭 新興市場仍須慎選
關於匯市動向，隨著聯準會（Fed）邁入降息週期，歐洲、日本央行可能持續按兵不動或回歸正常化，使利差收斂並帶動歐元、澳幣等非美貨幣走強。
不過，美國在創新與經濟韌性仍具優勢，美元於低檔仍不排除反彈。新興貨幣普遍受惠美元轉弱，但像阿根廷、土耳其、印尼、菲律賓等基本面脆弱或赤字高的市場，仍需審慎面對。
小資族、三明治族、退休族投資策略大不同
針對不同族群的年終獎金運用策略，北富銀建議小資族可先預留一個月生活預備金，其餘獎金則先分出六至七成配置在基金或股票定期定額，剩餘部分則等待市場回檔時逢低加碼，標的可以選具成長性的股票型或平衡型基金。如果希望兼具保障與累積效果，分紅保單是不錯的「穩中求盈」選項，可同時提升資金彈性與保障水位。
若是上有老、下有小的「三明治族」，需要在家庭責任與財務負擔間取得平衡，建議從「負債檢視」開始，先盤點房貸與其他債務，再以成長與收益並重的平衡型基金、穩健配息的海外債券建立多來源現金流。同時，可搭配高保障型保單，作為保障家庭與累積中長期資產的雙重工具。
至於退休或屆退族，年終獎金應以「穩健存放＋月月領取」為主軸，將生活必需金與抗通膨資產清楚區分。可運用優利定存搭配投保組合提高現金流穩定度，而投資部分則以投資級債、多元收益基金為核心。若屬高齡或高資產客層，可運用高齡信託或財產信託來兼顧防詐與傳承，還本型保單亦可透過生存金機制，讓退休金流更加穩固。
