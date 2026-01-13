川普自封委國代理總統 委國推進與美復交、籲保障馬杜洛權益

民視新聞／丁禾 綜合報導

美國總統川普最近在社群平台上發文，自封是委內瑞拉的代理總統。委國代理總統羅德里格斯隨後回應，委國有自己的政府和總統。內政部長卡貝友則宣布，正在推進與美國復交，說設立駐美大使館，有利於保障前總統馬杜洛和夫人的權益。

美國總統川普發出這張仿維基百科的圖片，自封委內瑞拉的代理總統，引發全球譁然。委國正牌代理總統羅德里格斯，1月12日正面回應。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯：「我看到那些仿維基百科的圖片了，這裡有1個統治委內瑞拉的政府，有1位正在行使職權的總統，以及1位被美國抓走被當作人質的總統。」

廣告 廣告

羅德里格斯表示委國有自己的政府和總統，也說要以尊重的態度在國際法的框架內，增進國際關係。委國內政部長卡貝友，同一天則宣布，委國正在推進與美國恢復外交關係。

川普自封委內瑞拉代理總統 委國推進與美復交、籲保障馬杜洛權益

​​​​​​​​委內瑞拉內政部長卡貝友：「我們在重新設立並開啟委國駐美大使館，以及美國駐委大使館方面取得了進展。」

卡貝羅認為設立駐美大使館，能讓委國更好地保障前總統馬杜洛和總統夫人的安全。另外白宮已確認，委內瑞拉反對派領袖馬查多，將在1月15日和川普會面。

至於曾被川普點名的墨西哥，1月12日則表示和川普溝通順利。

墨西哥總統薛恩鮑姆vs記者：「（已排除美國軍事干預可能性嗎？）是，總體而言川普堅持要美軍參與進來，但我們一直說沒有必要。」

川普自封委內瑞拉代理總統 委國推進與美復交、籲保障馬杜洛權益

墨西哥總統薛恩鮑姆補充，如果美國之後發表立場相反的聲明，會再次與川普溝通。

另外川普1月11日也轉發貼文，說國務卿盧比歐成為古巴總統，聽起來還不錯。川普一舉一動或將打亂拉美政局。

原文出處：川普自封委內瑞拉代理總統 委國推進與美復交、籲保障馬杜洛權益

更多民視新聞報導

黃國昌支持國防預算有條件？卓冠廷揪出華府人士「1關鍵說法」！

日罕見「雪白絕美」松葉蟹 專家：存活10年的奇蹟！

不能讓兒子變8+9！女星離台揭「移居美國」1轉變：怕他做大事

