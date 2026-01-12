即時中心／温芸萱報導

繼日前下令美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛及其夫人，川普昨（11）日在社群平台上傳一張後製的維基百科圖片，將自己的頭銜標註為「委內瑞拉代理總統」，任期自2026年1月起，卻同時保留美國總統身分，此舉被認為直接打臉已宣誓就任代理總統的羅德里格斯。不僅如此，川普還轉發1則稱美國國務卿魯比歐將成為古巴總統的貼文 ，並留言「聽起來不錯！」再度引發國際熱議。

美國前總統川普日前下令美軍，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其夫人，並押解至紐約受審，事件曝光後震驚國際社會。川普昨日在社群平台上傳一張經後製的維基百科圖片，將自己的頭銜標註為「委內瑞拉代理總統」，任期顯示自2026年1月起，圖片中仍保留美國總統身分，但上方額外標示兼任委內瑞拉代理總統。



此舉被認為是對委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯的公開打臉。羅德里格斯於5日正式宣誓就任委內瑞拉代理總統，川普的貼文與身份標示等同於挑戰羅德里格斯的合法性，引發外界熱議與關注。



不僅如此，川普11日還轉發一則貼文，該貼文稱美國國務卿魯比歐將成為古巴總統，川普不只轉發，還附上評論「聽起來不錯」。

原文出處：快新聞／川普自封「委內瑞拉代理總統」 支持魯比歐當古巴總統

