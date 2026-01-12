川普自封「委內瑞拉代理總統」！照片驚呆全球 真相：仿的

國際中心／陳佳鈴報導

2026 年開年，南美政局在美國總統川普的強勢介入下陷入大洗牌！川普政府於 3 日逮捕推翻委內瑞拉馬杜洛（Nicolás Maduro），局勢餘波盪漾。川普更在美東時間11日深夜，於「Truth Social」上傳一張仿照維基百科格式的合成照片，自詡為「委內瑞拉代理總統」，引發全球輿論譁然。

該張圖片明顯為合成或 AI 生成，格式模擬維基百科的人物側寫。照片中，川普的大頭照下方赫然寫著「委內瑞拉代理總統」，並標註「任期自 2026 年 1 月開始」。圖片隨後也並列其美國第 45 任及第 47 任總統的身分。儘管維基百科官方並未實際修改資料，但川普此舉被視為向外界宣告他對委國的絕對主導權。

除了社群軟體的心理戰，川普在 11 日搭乘空軍一號時更對媒體透露，美軍正針對委內瑞拉的石油出口實施「海上封鎖」，並自信宣告：「美國目前已事實上掌控了委內瑞拉。」

目前委內瑞拉由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）於 5 日宣誓就任代理總統。雖然她曾是馬杜洛親信，但在美方強大壓力下已改弦易轍，表達合作意願並承諾釋放政治犯。川普對此表示與羅德里格斯「合作順利」，並計畫於 13 或 14 日與委國反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）會面，進一步落實政權交替。

