川普自封「委內瑞拉代理總統」 還想推他當古巴總統





委內瑞拉政局在總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美軍逮捕後陷入劇烈動盪，而美國總統川普近日更以一連串高調動作加深外界關注。川普11日在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）自封「委內瑞拉代理總統」，還疑似力挺美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）成為古巴總統。

川普11日在「真實社群」發布一張仿維基百科格式的照片，將自己的頭銜標示為「委內瑞拉代理總統」，任期自2026年1月起。雖然該資訊並未出現在真正的維基百科頁面，但此舉立即掀起巨大輿論與政治解讀，被視為對委國現行代理政權的直接挑釁，甚至被部分外界視為「實質接管」的政治信號。

不僅如此，川普11日還轉發一則網友貼文，網友稱美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）將成為古巴總統，川普還回應「聽起來不錯」，再度引發對美國拉美政策強硬化的聯想。

▼川普想推他當古巴總統。（圖／翻攝《Donald J. Trump》Truth Social）

據悉，在馬杜洛被捕後，委內瑞拉由副總統羅德里格茲（Delcy Rodríguez）5日宣誓擔任臨時總統，試圖穩住政權，同時也向美方保留談判空間。由於美國駐卡拉卡斯（Caracas）大使館自2019年以來便關閉至今，美國派遣高階外交官赴卡拉卡斯，評估重啟大使館可能性，顯示美國對委內瑞拉局勢的主導仍在持續升級。

（封面圖／翻攝《The White House》粉專）

