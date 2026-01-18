川普自封「關稅之王」 祭10％關稅逼歐盟讓步格陵蘭交易

川普在社群平台發布黑白個人照，配文「關稅之王」（The Tariff king）。 圖：翻攝自Ｘ／@TrumpTruthOnX

[Newtalk新聞] 歐洲多國近期對美國提出收購格陵蘭島（Greenland）的構想表達強烈反對立場，引發美歐關係再度緊張。對此，美國總統川普（Donald Trump）選擇以關稅作為回應手段，透過經濟施壓方式，試圖迫使盟友在領土議題上讓步，相關作為也引起國際社會高度關注。

川普17日率先在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布兩張黑白個人照片，分別標註「關稅先生」（Mister Tariff）與「關稅之王」（The Tariff King），自詡為推動關稅政策的關鍵人物。相關貼文隨後也被白宮官方X帳號轉發，展現政府對其立場的公開支持。

隨後，川普正式宣布自2月1日起，將對丹麥所有輸美商品加徵10％關稅。由於格陵蘭為丹麥自治領土，此舉被外界解讀為針對格陵蘭議題所採取的直接經濟施壓行動，進一步加深美丹之間的外交摩擦。

除丹麥外，挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭等7個北大西洋公約組織（NATO）成員國，也被納入加徵關稅名單，同樣面臨10％的關稅措施。川普指出，這些國家若持續反對相關談判，美方將不排除擴大經濟制裁。

川普並強調，若相關國家在格陵蘭議題上仍未讓步，關稅稅率將自6月1日起提高至最高25％，並將「持續執行直到成功達成購買協議為止」。此番言論被視為美國進一步升高對歐洲施壓的訊號，也使美歐外交關係降至冰點。

