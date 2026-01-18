川普自封「關稅之王」！突PO黑白個人照 為奪格陵蘭祭大棒

美國總統川普在自家社群平台貼出個人黑白照，自封「關稅之王」。翻攝自Truth Social



美國總統川普為奪取格陵蘭控制權，祭出關稅大棒，他在社群平台PO出個人黑白照，自封為「關稅之王」，隨後宣布對歐洲8個國家課徵10％的關稅，直到美國完成購買這塊丹麥自治領土為止。

川普先在自家社群平台Truth Social曬出兩張個人黑白照，一臉強勢地將拳頭槌在桌子上，上頭標示幾個大字，分別是「關稅先生」（Mister Tariff）、「關稅之王」（The Tariff King）。

隨後，川普宣布，2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭8個歐洲國家的輸美商品，徵收10%關稅，直至美國「就格陵蘭島的全面收購達成協議」，6月1日起關稅提高至25%，「直至就格陵蘭島的全面收購達成協議為止」。

8個國家除了格陵蘭是丹麥的自治領土外，其他國家因打算派兵支援格陵蘭，而成了川普的目標。

