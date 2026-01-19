川普自封「關稅之王」 課稅施壓奪格陵蘭 歐洲反彈

美國總統川普自封是關稅之王。（圖／美聯社）





美國總統川普為施壓格陵蘭，對丹麥、德國等歐洲多國加徵關稅，引發各國反彈。歐盟大使緊急召開會議，商討關稅威脅，同時傳出德軍突然撤離格陵蘭，行動也引發猜疑。

雙手握拳撐在桌上，眉頭深鎖凝視前方，美國總統川普在自家社群平台上放出這張照片，自封是關稅之王，但他為了拿下格陵蘭，對包括丹麥、德國等歐洲反美8國課徵10%關稅，引發反彈。

格陵蘭民眾：「很奇怪，他很奇怪，他真的瘋了，他快失去理智了。」

不僅格陵蘭民眾，歐盟多國領袖也發聲。義大利總理梅洛尼：「對於選擇為格陵蘭安全而做出貢獻的國家去提高關稅的觀點，在我看來是一個錯誤，我也不同意。」

荷蘭外交部長范維爾：「這不是盟友之間應該互相對待的方式，就這點而言，我能理解為勒索這個說法。」

歐盟各國大使在比利時召開緊急會議，討論川普對格陵蘭徵收關稅的威脅。同時一架載有德國軍隊的飛機從格陵蘭島起飛，撤離原因不明引發猜測，德媒表示這項舉動，恐怕與川普的關稅威脅有關。

