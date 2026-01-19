川普自封「關稅王」 課稅施壓奪格島 歐洲「反脅迫」

美國總統川普為施壓格陵蘭，對丹麥、德國等歐洲多國加徵關稅，引發各國反彈。（圖／東森新聞）





美國總統川普為施壓格陵蘭，對丹麥、德國等歐洲多國加徵關稅，引發各國反彈。歐盟大使緊急召開會議，商討關稅威脅。法國總統馬克宏直接帶頭反擊，啟動反脅迫工具，準備對美國採取貿易反制。

雙手握拳撐在桌上，眉頭深鎖凝視前方，美國總統川普在自家社群平台，自封是關稅之王。這次為了拿下格陵蘭，再度打出關稅牌，要逼歐洲配合。美國財政部長貝森特：「川普總統堅信，我們不能把安全交給別人，格陵蘭對美國國家安全至關重要，我們正在建設金穹飛彈防禦系統，北極的爭奪是真實存在的，如果格陵蘭遭到攻擊，我們一定會被捲入。」

美國財長貝森特強調，格陵蘭是對抗中國和俄羅斯的戰略關鍵，美方認為歐洲無力，單獨保護這片土地。只是川普選擇對包括丹麥、德國等反美8國，課徵10%關稅，鐵腕手段立刻引爆反彈。格陵蘭民眾：「很奇怪他很奇怪，他真的瘋了，他快失去理智了。」

不只格陵蘭民眾炸鍋，歐盟多國領袖也接連開嗆。義大利總理梅洛尼：「對於選擇為格陵蘭安全，做出貢獻的國家，提高關稅的觀點，在我看來是一個錯誤，我也不同意。」

荷蘭外交部長范維爾：「這不是盟友之間應該互相對待的方式，就這點而言，我能理解為勒索這個說法。」

法國總統馬克宏更直接帶頭反擊。法國總統馬克宏：「格陵蘭是丹麥的自治領土，歐洲對這個地方有特別的責任。」

歐盟隨後宣布，啟動反脅迫工具，也就是ACI機制，準備對美國採取貿易反制。原本是為了因應立陶宛挺台，遭中國經貿施壓所設計。如今卻可能首次用來對付美國。歐洲議會也強調不能接受把關稅當武器，來威脅盟友。

