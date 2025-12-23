川普自戀無極限！公布「川普級」戰艦 浮誇宣布打造「黃金艦隊」

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普的自戀，又創下了新高度！22日他公布了所謂的「川普級」（Trump Class）戰艦，誇口速度更快、體型更大，還浮誇宣布將被納入新的「黃金艦隊」。川普說得口沫橫飛，但英國《衛報》毫不留情，批評川普任意將各機關以自己命名的行徑，是「自戀症大發作」（narcissistic spree）。

白宮發布的「川普級」戰艦模擬圖。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

外行領導內行

川普在海湖莊園（Mar-a-Lago）的閱覽室作出了此項宣布：「這些船會幫忙維持美國的軍事優勢、重振美國的造船業，並讓美國在全國各地的敵人膽寒。」

川普站在「川普級」戰艦的模擬圖旁邊，宣稱他會積極參與該船的設計。戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）簇擁在川普身旁，但盧比歐發言時未用「川普級」字眼。

川普口沫橫飛，不只是「川普級」戰艦，他還聲稱會打造「黃金艦隊」，當然以自己為名的該級戰艦，也會在其中。CNN報導，這個名字浮誇的艦隊，旨在抗衡中國等對手，但更重要的是符合川普審美標準。川普自誇：「美國海軍與我將主導這些船艦的設計，因為我可是很有美感的人。」

先前川普就批評過美國戰艦的外觀:「我不喜歡你們所造的船艦。我是很有美感的人，在美感方面，我很不喜歡你們所造的一些船艦。他們說，『喔，這是匿蹤』，但我說這不是匿蹤。一艘醜陋的船，並不一定意味你是匿蹤。」

浮誇的武器配置

拉回發布會現場，川普稱，新戰艦會配有「最高等級的槍砲與飛彈」、極音速武器、軌道砲、巡弋飛彈，以及「世上最尖端的雷射」，而且戰艦「會是我們所造過最大」。

他接續說：「新級船艦將於未來幾年內造出，我們預期這幾艘船會是首批」。

美國海軍將先製造兩艘「川普級」戰艦，隨後將再造出8艘。川普稱他期待會有20至25艘該級船艦，作為「美國海軍艦隊的旗艦」。川普還說他會參與「黃金艦隊」航母升級的工作。

自戀症發作

川普喜好誇大自我，即便是外行，也要對別人的專業領域指手畫腳，還愛用自己名字進行命名。《衛報》即指出，美國戰艦通常以州來命名，但川普顯然對自己名字掛在飯店、高爾夫球俱樂部還不滿足，如今正處於「批評者所說的自戀症大發作」。

像是月初，川普政府就將美國和平研究所，更名為「川普和平研究所」（Donald J. Trump Institute of Peace）；上週經由川普所指定的董事會投票通過，將甘迺迪表演藝術中心，改為「川普甘迺迪表演藝術中心」（Trump-Kennedy Center），只不過名字的更動尚需國會同意。

