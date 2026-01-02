川普自曝大量服用阿斯匹靈 健康狀況掀討論

▲現年79歲的美國總統川普是美國史上第二年長的總統，他的健康狀況也持續受到外界關注。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 現年79歲的美國總統川普（Donald Trump）是美國史上第二年長的總統，他的健康狀況也持續受到外界關注。近來他接受媒體訪問時，暴露自己每天服用的阿斯匹靈超出醫師建議用量，因為他不想要讓「濃稠的血液流過心臟」。

川普是美國史上就職時年紀最老、第二年長的總統，過去他時常批評前總統拜登（Joe Biden）年紀太大、不適任，現在也遭到眾人檢視健康狀況。近來他的手背時常能看見瘀青、雙腳腫脹、聽力明顯不如以往，還多次被媒體拍到「度辜」打瞌睡。

近來他接受《華爾街日報》專訪，試圖強調自己健康狀況無虞。他在訪問中透露，他每天服用的大劑量阿斯匹靈導致他容易瘀傷，醫生也建議他減少劑量。但川普拒絕更換劑量，因為他已經服用阿斯匹靈25年了。

川普在採訪中表示：「我有點迷信」，「他們說阿斯匹靈可以稀釋血液。我不想濃稠的血液通過我的心臟。我想要漂亮、稀薄的血液通過我的心臟，這樣很合理吧？」

白宮醫師巴貝拉（Sean Barbabella）表示，川普每天服用325毫克的阿斯匹靈，來「預防心血管堵塞」。不過一般醫師建議的劑量為每日81毫克。

在2025年9月時，川普與幾家大型科技公司負責人共進晚餐，但在媒體提問時，川普一度聽不清楚記者提問內容，轉頭詢問妻子梅蘭妮亞，兩人對話內容被麥克風錄了下來。當川普在採訪中被問及聽力問題時，他開玩笑向《華爾街日報》記者直呼「我聽不見。我聽不見。你說的我一個字都聽不見」，後續表示自己只有在「很多人說話的時候」才會偶爾聽不清楚。

巴貝拉則稱川普的聽力正常，不需要帶助聽器。

不過川普也在採訪中坦言，自己曾經嘗試穿壓力襪（compression socks），來改善腿部腫脹問題，但因為太不舒服，穿一下就脫了，現在改以不時起身多走動來減緩。

針對外界瘋傳他去年10月接受核磁共振（MRI）檢查，川普與巴貝拉澄清，當時進行的是電腦斷層掃描（CT scan），而這是為了「徹底排除任何心血管問題」，結果顯示一切正常。

談到了身體檢查，讓川普顯得有些懊惱。他表示：「回想起來，去做那項檢查真是太糟了，這給了媒體把柄，讓大家以為我出事了，其實根本沒事。」

巴貝拉給《華爾街日報》的聲明中表示，川普「身體狀況極佳，完全勝任總統的職責」。白宮也提供了川普心電圖的摘要，估計川普的心臟年齡相當於65歲，比實際年齡整整年輕了14歲。

在採訪中，川普表達大眾討論他健康狀況的不滿，也不滿白宮工作人員沒有把他宣傳得更健康，「讓我們再談一次健康問題，這已經是第25次了。」他補充道：「我的健康狀況非常好。」

