川普自曝大量服用阿斯匹靈 稱後悔接受電腦斷層掃描

高齡79歲的美國總統川普身體狀況備受外界注目。他近日接受媒體訪問時強調自己的基因良好，健康毫無問題。但川普同時自曝每日服用超出醫師建議的阿斯匹靈，因為他不想「濃稠的血液流過心臟」。川普也說，曾經穿過壓力襪減緩慢性動脈功能不全的問題，但因為不喜歡，所以很快就放棄了。

川普是美國史上就職時年紀最老的總統，而正如外界質疑前總統拜登的高齡，川普的健康狀態也越來越引起外界關注。他的手掌背經常出現瘀青、雙腳腫脹、聽力明顯不如以往，還多次被媒體拍到「度辜」打瞌睡。

為了強調自己老當益壯，川普最近接受《華爾街日報》（WSJ）電話專訪時說，他很後悔先前接受醫師建議去做了電腦斷層掃描，因為這只會讓外界「撿到子彈」趁機質疑他的健康狀況。

川普說：「做了檢查反而有反效果，因為這讓他們（批評者）有了子彈反擊。我不做還比較好。事實是，我做完檢查後，難道發現問題了嗎？不，一點問題也沒有。」

今年10月，川普聲稱自己做了核磁共振檢查（MRI），但他在最新的專訪中又改口說是電腦斷層掃描（CT）。川普的醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）透過聲明向WSJ表示，川普的醫師團隊原本考慮安排MRI或電腦斷層掃描，最後決定進行後者，「以明確排除任何心血管問題」。他還說，檢查結果並未出現異常。

川普向WSJ表示，他每天服用大量阿斯匹靈，是導致他容易出現瘀青的原因，而醫師建議他降低用量，但他不聽醫師的建議，因為他吃阿斯匹靈的習慣已經有25年了，不想改變。他說：「我有一點點迷信。」

他接著說：「他們說阿斯匹靈可以稀釋血液。我不想濃稠的血液通過我的心臟。我想要漂亮、稀薄的血液通過我的心臟，這樣很合理吧？」

巴巴貝拉表示，川普每天服用325毫克的阿斯匹靈，「預防心血管堵塞」。一般醫師建議的劑量為每日81毫克。

根據巴巴貝拉的聲明，川普手臂出現瘀青和雙腳腫脹，是因為慢性靜脈功能不全。

川普說，曾短暫依照醫師建議穿上壓力襪，但「我不喜歡」，所以就放棄了。現在，川普願意不時起身在辦公桌附近走動，減緩小腿腫脹的問題。

至於外界拍到他打瞌睡和聽力老化的問題，川普先是開玩笑向WSJ記者說：「你說什麼？我聽不到？」接著說，他只會在「很多人同時講話時」才會聽不清楚問題。

而被拍到打瞌睡的照片，川普堅稱那是他有時候在「閉目養神」或是剛好眨眼。

川普向記者表示，自己不太需要久睡，通常早上10時開始工作直至晚上7、8點。他的幕僚經常半夜兩點還會收到他的簡訊。當川普搭空軍一號出訪時，幕僚得輪流值班陪著不睡覺的他，好讓其他人有機會休息補眠。

總結下來，川普向WSJ表示自己的健康狀況好得不得了，而這全歸功於他父母的好基因。他說：「基因非常重要。而我有非常好的基因。」

