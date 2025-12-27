川普自曝徹底殲滅奈及利亞聖戰組織 奈國證實美軍無人機精準打擊

[Newtalk新聞] 美國總統川普在Politico最新刊出的專訪中宣稱，對奈及利亞境內的聖戰組織發動軍事攻擊，已「徹底殲滅」每個武裝基地，還自曝原本可以更早執行，但他選擇延後時機，形容這次攻擊是送給對方的「耶誕禮物」。





川普指控，這些聖戰組織組織長期在當地迫害基督徒，美方才決定採取軍事行動，他強調，遭鎖定的ISIS武裝分子毫無防備，美軍出手迅速且力道猛烈，對其據點造成重大破壞。





對此，奈及利亞政府方面也出面證實，美國近日確實針對奈及利亞西北部的ISIS武裝分子基地發動空襲，奈及利亞資訊部長伊德瑞斯（Mohammed Idris）指出，美方動用大型中高度無人機，並以導引飛彈執行精準打擊，行動目標為當地武裝團體的據點。

不過，奈及利亞官方並未進一步公布遭攻擊組織的具體身分、傷亡人數，或是否與川普所稱的「聖戰組織」完全相符，相關行動的實際戰果與後續影響，仍有待進一步釐清。

