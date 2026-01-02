川普自曝用高劑量阿斯匹靈稀釋血液 醫師提5件事就可做到

川普近日透露自己長達25年來，都服用325mg高劑量的阿斯匹靈，以此來稀釋血液。（翻攝自白宮臉書）

美國總統川普（Donald Trump）近日接受外媒專訪時，透露自己長期服用高劑量阿斯匹靈，以此來稀釋血液，此消息曝光引發熱議論。整合醫學專科醫師姜冠宇今（2）日po文，指川普所服用325mg高劑量阿斯匹靈，通常是急性心肌梗塞與中風在吃的，如果希望心臟流過的是清澈不濃稠的血，其實做好5件事情，一般人也可以做到。

針對美國總統川普近日接受《華爾街日報》（The Wall Street Journal）專訪時，透露自己長達25年來，都服用325mg高劑量的阿斯匹靈，以此來預防心臟病及中風，此消息曝光引起網路熱議。

姜冠宇今於臉書po文談及此事，強調世界上每個人的資質都不一樣，像是張忠謀抽菸還沒有肺癌、巴菲特95歲仍然喝可樂、川普相對高劑量325mg阿斯匹靈25年沒有過腸胃道出血，「他們可以這樣練功，不代表你可以」。

姜冠宇分析透露，西方人曾有講過將低劑量阿斯匹靈融入日常飲食，但後來隨時間驗證仍沒有明確效益，而且像川普325mg這種高劑量，通常是急性心肌梗塞與中風在吃的，如果希望心臟流過的是清澈不濃稠的血，「其實多喝水、少糖少鹽少油、多運動就可以做到」。

至於流過心臟的血液會不會形成血栓，姜冠宇強調，多半還是跟是否有心率不整有關，尤其是其中的心房顫動有比較大關係，因血液渦流造成的，「如果你沒有這個困擾，就不要增加你腸胃出血和腎衰竭的風險，過著你的無藥、減藥生活會比較沒有負擔喔。」

