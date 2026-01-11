川普自曝長期服用阿斯匹靈未遵醫囑 醫揭高劑量用藥風險

【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】美國總統川普近日受訪時坦言，自己未依照醫師建議，每天固定服用高劑量的阿斯匹靈，高於一般建議劑量的4倍，且已服用持續25年，並直言「這樣做的目的是讓血液變稀，我不希望濃稠的血液流過我的心臟」。專家表示，臨床上一般僅建議具心血管相關病史者使用該藥物以預防二次發作，且研究顯示，高劑量使用與出血風險增加相關。

川普堅持用藥選擇不遵醫囑 白宮稱健康狀況良好

綜合外媒報導，現年79歲的川普日前接受《華爾街日報》專訪表示，他每日服用325毫克的阿斯匹靈，醫師曾多次建議他降低劑量，他仍選擇維持現行作法，並解釋先前的手部瘀青情形，正是因為吃阿斯匹靈所致。

川普的私人醫師、美國海軍上校Sean Barbabella說明，川普每天服用阿斯匹靈是用以預防心臟病，強調：「總統身體狀況依然很好，近期健檢結果顯示，心血管健康狀況還比他的實際年齡年輕14歲」。由於年事已高，川普的健康狀況常受外界關注，去（2025）年他也被診斷患有「慢性靜脈功能不全」，因下肢靜脈血液回流至心臟受阻，使得小腿出現腫脹。川普本次受訪也表示自己不太喜歡穿壓力襪，「但透過多走動已觀察到改善。」

醫說明藥物機轉 美國治療指引多不建議這件事

美國加州大學洛杉磯分校基層醫療John Mafi醫師指出，阿斯匹靈臨床上用於抑制血小板凝集和血栓形成，而血栓正是引起心臟病與中風的原因之一。不過其抗凝血作用可能同時增加出血風險，包括胃腸道出血或突發性腦出血等，根據美國預防醫學工作小組預建議，這類事件的絕對風險較低，但會隨著年齡漸長而增加，特別是在60歲以上的族群。

美國預防醫學工作小組、美國心臟學會（AHA）與美國心臟病學會（ACC）等的治療指引均顯示，不建議未曾發生心臟病或中風的老年人，例行性服用阿斯匹靈來預防心血管疾病；老年人定義為60歲或70歲以上族群，具體依據各指引而定。

川普日攝取量高出標準4倍 大型研究揭高劑量服用出血風險增

Mafi醫師進一步說明，目前少數明確獲建議每日服用阿斯匹靈的族群，是曾有心肌梗塞、缺血性中風或周邊動脈疾病病史的患者，臨床試驗觀察顯示該族群服用阿斯匹靈的風險與效益比相對有利；用於預防二次心臟病發作或中風，標準劑量為81毫克的低劑量阿斯匹靈，川普目前的攝取量高出4倍。

一項針對1萬5千名心血管疾病患者的臨床試驗中，受試者被隨機分配每日服用81毫克或325毫克的阿斯匹靈，結果顯示較高劑量下效果並無提高，且部分研究表示高劑量與較高的胃腸道出血風險相關。美國維吉尼亞聯邦大學與Inova醫療體系家庭醫學科Alex Krist醫師解釋：「隨著劑量增加，出血風險也上升，但並沒有帶來更多降低心臟病或中風風險相關益處。」

美國新澤西州Virtua醫療體系心臟科Rita Butler醫師也指出，高劑量阿斯匹靈多用於止痛或部分心臟病治療，不適合作為日常預防用途。任何藥物治療選擇和相關劑量，仍應由醫師依個人心血管風險、年齡與病史評估後決定。

