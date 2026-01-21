川普自爆下令：被暗殺將把伊朗從地表移除

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之間形成恐怖平衡！川普自爆已經下令，若德黑蘭當局敢暗殺自己，「美軍會把他們從地球表面抹除」。

據美媒國會山報報導，川普20日接受《NewsNation》節目《Katie Pavlich Tonight》專訪，談到伊朗發出的暗殺威脅，「他們不應該這麼做，但我已經發出了通知，一旦發生什麼事，我們就會把（伊朗）整個國家炸毀」。

川普直言，「我已經下了非常明確的指令，一旦發生任何狀況，他們（美軍）會把他們（伊朗）從地球表面抹除，什麼都不會留下，而且他們不應該有這種機會」

拜登政府的情報官員也曾向川普通報他在2024年大選受到的威脅，指那是伊朗對他在第一任期內擊斃伊朗將軍的報復。川普也批評，前總統拜登對伊朗威脅的反應不夠強硬，認為總統應該在此類問題捍衛總統，「即使威脅針對的是非總統的其他人，我也會果斷回應」。

伊朗武裝部隊總參謀部副參謀長謝卡爾奇（Abolfazl Shekarchi）回應，不會把川普的話當一回事，「川普很清楚，如果有人膽敢對我們的領袖（哈米尼）下手，我們不僅會砍斷他的手，還會讓他們付出慘痛的代價」，強調會讓世界陷入火海，讓敵人無處可躲。

此前，伊朗總統佩澤希齊揚也警告，稱襲擊伊朗最高領袖哈米尼「無異於對伊朗人民發動全面戰爭」。

伊朗與美國元首形成恐怖平衡，起因是伊朗自去年12月起爆發大規模反政府示威，德黑蘭當局血腥鎮壓，超過3300名抗議者在與安全部隊的衝突中喪生。川普曾警告若伊朗處決示威者，美軍將採取行動，不過前幾日他就表示殺戮已經停止。

