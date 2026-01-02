川普自爆長服「高劑量阿斯匹靈」通血路 醫示警「別學」教5招自然護心

生活中心／程正邦報導

美國總統川普自爆，每天服用高達 325mg 的阿斯匹靈來稀釋血液，已經長達 25 年。（圖／翻攝自X平台 @LePapillonBlu2）

美國總統川普（Donald Trump）近期接受美媒專訪，自曝長達 25 年來，每天服用高達 325mg 的「高劑量阿斯匹靈」來維持血液稀釋，引發醫學界關注。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇在臉書粉專發文提醒，川普的「神農氏練功法」一般人千萬別亂學，這種劑量通常用於急性心肌梗塞，長期亂吃恐增加腸胃出血與腎衰竭風險。

白宮發言人李威特1表示，川普接受檢查後發現有慢性靜脈功能不全的狀況，手背瘀青則與經常握手及服用阿斯匹靈有關。（圖／翻攝自白宮網站）

川普的護心祕方？醫示警：並非人人都具備這種「體質」

根據《華爾街日報》專訪，現年 79 歲的川普透露，為了預防心臟病與中風，他每天都會服用 325mg 的阿斯匹靈。姜冠宇醫師在臉書指出，這類商業大亨往往擁有異於常人的基因資質，「就像張忠謀抽菸卻沒肺癌、巴菲特高齡仍愛喝可樂，川普吃高劑量藥物 25 年沒胃出血，這不代表普通人也可以照做。」

醫師分析，早期西方確實討論過將低劑量阿斯匹靈納入日常保養，但隨後的實證醫學發現，對健康族群而言，預防效益並不明確。

醫師指出，長期亂吃阿斯匹靈恐增加腸胃出血與腎衰竭風險。（圖／Visual hunt）

心臟流的血要清澈 做好這 5 件事就夠了

若民眾希望血液不濃稠、遠離血栓，姜冠宇醫師強調，其實不需要靠藥物「稀釋」，透過日常生活習慣的調整，就能讓血液維持清澈：

1. 充足飲水： 水分是血液最好的稀釋劑，能避免血液因脫水而變得黏稠。

2. 低糖飲食： 減少糖分攝取，避免血管內皮發炎。

3. 減鹽生活： 控制鈉含量，維持血壓穩定，保護血管壁。

4. 少油均衡： 降低壞膽固醇堆積，防止動脈硬化。

5. 規律運動： 提升血液循環效率，促進心肺健康。

血栓關鍵不在「濃稠」 心率不整才是隱形殺手

姜冠宇醫師特別點出一個迷思：血液流過心臟會不會形成血栓，多半與「血液渦流」有關，而非單純的濃度問題。心房顫動 這類心率不整會導致心臟內的血液流動不順，進而產生血栓。若本身沒有心房顫動或其他醫療指引下的必要需求，強行服用高劑量阿斯匹靈，只會平白增加腸胃道出血及慢性腎病的發生機率。

醫師建議：追求「無藥生活」負擔更輕

在醫學日益發達的今天，醫師呼籲民眾應落實「減藥」生活。除非有專業醫師處方，否則不應隨意購買阿斯匹靈當作保健品服用。維持清淡飲食與運動習慣，才是維持「清澈血液」最無負擔的路徑。

