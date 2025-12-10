川普自評經濟成績單「A+++++」 63%受訪民眾不認同

美國總統川普正在積極向選民推銷他任內的經濟成績單，自評為堪稱完美的「A+++++」最高等級。然而，根據最新的民意調查顯示，絕大多數美國民眾並不認同總統對經濟的評價，有近三分之二的選民認為川普並未兌現他降低生活成本的承諾。經濟負擔能力已成為影響總統支持度的核心問題。

川普自評上任來經濟成績單為堪稱完美的最高等級。 （資料照／《美聯社》）

根據《NBC NEWS》10日發布的《內幕消息》報導，儘管川普自豪於他上任11個月以來物價「大幅下降」，並列舉了能源、汽油價格下降以及部分關稅的取消等政績，但選民的感受卻截然不同。《NBC NEWS》10月的一項調查顯示，有高達63%的登記選民不認同總統的經濟評級，認為他未能像承諾的那樣降低生活成本、大幅重振經濟，近期的蓋洛普民調也反映了這一結果。

川普在賓州的集會中持續對支持者表示，關於生活負擔能力的擔憂是民主黨所散播的「假消息」。他同時宣稱自己主導的談判，包括關稅的調整和允許美國製AI晶片銷往中國大陸的決定，將在未來帶來數萬億美元的收益。然而，國會的共和黨人對此感到擔憂。德州眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzalez）就表示，如果共和黨人未能清晰、果斷地解決民眾對生活成本的擔憂，未能真正重振經濟，可能會像2024年民主黨因經濟失利一樣，影響未來的選情。

許多美國人表示他們的薪水無法涵蓋生活成本。（示意圖／《美聯社》）

報導進一步指出，大量資金正湧入AI領域，這讓一些人變得更加富有，同時也讓勞動者，尤其是年輕勞動者，感到焦慮。高收入者持續賺取更多，甚至可能出現「萬億富翁」，但低收入者的薪資停滯不前，物價卻持續上漲。今年1月的一項調查顯示，73%受訪的美國勞工表示他們的薪水無法涵蓋生活開銷；高盛在10月一項分析更指出，40%的美國人是「月光族」，生活入不敷出、幾乎沒有任何積蓄。川普則稱生活成本問題為拜登經濟政策的體現。

此外，共和黨內部也出現裂痕，包括南卡羅來納州眾議員梅斯（Nancy Mace）在內的多位女性議員，公開批評黨內領導層長期邊緣化黨內女性的行為。喬治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）甚至因對川普感到失望而宣布辭去國會職務，引發黨內震動。

