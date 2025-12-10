川普自評經濟施政成績「A+++++」 牽拖民主黨推高物價

美國總統川普在Politico專訪上自評經濟施政成績為「A+++++」 (圖／達志影像路透社)

美國總統川普對於自己的經濟施政評價，是「A+++++」，有五個「加」。川普自信滿滿，但美國民眾似乎不買單，根據福斯民調，有7成6的美國人，對當前經濟 抱持負面情緒，因為通膨數字不但沒降，物價也明顯飆高。川普則把責任推給民主黨，說高物價都是民主黨造成的。

美國總統川普在Politico專訪上自評經濟施政成績為「A+++++」 (圖／達志影像路透社)

美國民眾對經濟現況感受深刻，多位賓州居民表示物價並未如官方所說下降，反而「一切都在漲價」。雖然有居民認為物價上漲是民主黨執政後的必然結果，期待川普能控制局勢，但整體民意仍顯負面。CNN資深記者Daniel Dale指出，與川普1月再次就職時相比，物價實際上漲了約1.7%，與一年前相比則上漲3%，這是12個月的通膨率，完全不符合總統宣稱的「大幅下降」。

物價上漲對餐飲業衝擊尤為明顯。CNN記者Madisen Keavy報導，製作墨西哥傳統食品的原料價格大幅攀升，導致餐廳減少生產。墨西哥餐廳老闆Daniel Arjon表示，過去100美元可以購買製作塔馬利（玉米粉蒸肉）的所有原料，但現在50美元只能買到玉米麵團（馬薩）。

不僅食品價格上漲，美國新車平均價格也直線飆升。CNN記者Ivan Rodriguez解釋，關稅、燃油效率規則變更以及利率下降都在推高汽車價格。根據美國汽車銷售網站Edmunds的數據，疫情前一輛車約要價3.8到3.9萬美元，但現在民眾需花4.9到5萬美元才能擁有一輛車。Rodriguez進一步說明，約80%的新車銷售是透過貸款完成的，目前近五分之一的新車月繳達到或超過1000美元，這是由於自2019年10月以來汽車價格上漲了30%，加上利率大幅上升所致。

美國媒體普遍預期聯準會將在今年最後一次降息，雖然這可能減輕民眾貸款利息負擔，但也給汽車經銷商提高價格的空間。市場擔憂川普強力要求Fed大幅降息可能導致通膨再度升溫。CNN主播Anderson Cooper引述密西根大學消費者信心調查顯示，美國人預期未來一年通膨率將上升超過三分之一，而福斯新聞最近的民調顯示76%的選民對經濟持負面看法。

為提振民眾對未來前景的信心，川普週二在賓州造勢時為自己辯護，聲稱徵收關稅已為美國獲得數千億甚至數兆美元收入。對於民眾關注的物價「負擔能力」議題，川普繼續將責任歸咎於民主黨，稱高物價都是民主黨造成的。不過，他在演說中提到將正視「負擔能力」這個議題，因為白宮幕僚長建議明年即將到來的期中選舉，川普需要採取更多積極行動，讓支持者對他的施政有感，才不會輸掉這場大選。

