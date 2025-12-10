川普自評經濟表現A+++++ 曝美國入股英特爾「只花10分鐘賺進400億美元」

川普自評經濟施政A+++++！

美國總統川普接受新聞網站Politico專訪，大談自己經濟和外交成就。他自豪入股英特爾「只花10分鐘就讓美國賺進400億美元」，自評經濟表現給「A+++++」高分。

川普告訴《Politico》，美國在他領導下迎來「史上最強經濟復甦」，並透露美國政府「入股英特爾（Intel）10%股份」的內幕。川普說，美國過去在半導體領域曾「壟斷全球」，但因為「歷任總統不夠聰明、沒有商業頭腦」「總統太笨、幕僚太爛」，導致美國失去在晶片市場的主導地位。他透露，英特爾今年來尋求協助，他當時回應：「我可以幫你們，但要讓出10%的股份。」他自豪這筆交易「只花10分鐘就讓美國政府賺進400億美元」，並讓英特爾股價飆漲。

對於執政下的經濟狀況評分，川普毫不客氣打了「A+++++」。至於選民對於物價的失望，川普推給拜登政府，他說「我接手爛攤子，我接手一個徹底的爛攤子」。川普說，考慮進一步擴大關稅豁免，可以對關稅政策進一步調整，以降低一些產品的價格。白宮之前已對咖啡、牛肉等進口產品實施關稅豁免，他強調這些只是「小幅豁免」並非政策退卻，只是戰術調整，必要時會以提高其他商品關稅抵銷，以維持關稅作為談判槓桿的策略。