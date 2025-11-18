川普自認已讓物價回穩 宣稱「美國處於黃金時代」

在企業高層與供應商雲集的麥當勞高峰會上，川普總統表示，他對過去幾個月為美國引入大量投資，感到驕傲。

美國總統川普表示，「過去9個月來，對美投資高達17兆元，很快就要18兆了。」

不過說到通膨，川普的語調則是稍微放軟，他說自己繼承拜登的「爛攤子」，雖然已經讓通膨恢復正常，但還是必須繼續努力。

美國總統川普指出，「我們的通膨正常，我們把它正常化了，我們讓它回到低檔，但我們還要讓它再低一些。」

川普強調，政府正透過減稅以及鼓勵製造業回流刺激經濟，但效果需要一段時間才能顯現，他宣稱物價正在下降，美國處於黃金時代。而官方數據顯示，9月的通膨率為3%，10月的數據則因為政府關門而沒有公布。川普過去幾個月對世界各國發起關稅戰爭，讓國內物價高居不下，政府關門一個多月，更讓許多經濟困難的民眾雪上加霜。

路透社分析，11月舉行的紐約市長大選中，有超過半數的民眾，都認為物價高漲是目前最重要的議題之一，川普政府也不敢對民怨無動於衷，上週已推出關稅減免政策，試圖壓低主要食物的價格。