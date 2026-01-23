川普自賣自誇達沃斯之旅成果豐碩 「包括格陵蘭協議及和平委員會」

美國總統川普結束在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」的行程後，1月22日返抵白宮。路透社



美國總統川普結束在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」的行程後，22日返抵白宮。他在社群發文大讚此行收穫豐碩，尤其是關於格陵蘭協議和他倡議的「和平委員會」。

川普23日上午在自家社群Truth Social發文說：「達沃斯之旅真是太棒了！獲得這麼多的成果，包括與北約就格陵蘭島問題達成框架協議。還有，和平委員會！哇！讓美國再次偉大！川普總統。」

川普與北約秘書長呂特21日舉行達沃斯場邊會談，會後川普宣布與北約（NATO）達成框架協議，並宣稱美國取得格陵蘭的全面進入權。

接著川普22日在達沃斯宣布「和平委員會」（Board of Peace）正式成立，並簽署委員會綱領。不過美國主要的西方盟友都沒加入，包括法國和英國等。

