川普致函挪威怨未得和平獎 「我不再覺得有義務只考慮和平」劍指格陵蘭

美國總統川普1月14日在白宮橢圓形辦公室發表講話，隨後簽署了一項法案。 （美聯社）



美國總統川普連日就格陵蘭議題語出驚人。繼川普18日在社群平台指控丹麥未能消除俄國威脅格陵蘭後，19日又傳出他週末致函給挪威總理，抱怨自己沒拿到諾貝爾和平獎，所以不再覺得自己有義務只從和平角度來思考。然而，英國首相施凱爾19日舉行記者會談及此事時，仍選擇降溫處理，稱自己不認為川普真的會對格陵蘭動武。

美國總統川普18日表示，丹麥未能採取任何措施消除格陵蘭的「俄羅斯威脅」，並稱「現在是時候了，這件事一定會達成」。川普在真實社群發文寫道：「北約20年來一直告訴丹麥，『你們必須把俄羅斯的威脅從格陵蘭趕走。』不幸的是，丹麥一直無能為力。現在時候到了，這件事一定會達成！！！」

廣告 廣告

美國財政部長貝森特18日在國家廣播公司（NBC）也表示，由於歐洲的「軟弱」，美國控制格陵蘭與否對全球穩定至關重要，並稱這對美國、歐洲還有格陵蘭都有利。貝森特說，「我們是世界上最強大的國家，歐洲人展現的是軟弱，美國展現的是強勢。」並補充，「總統認為，若格陵蘭不是美國的一部分，就不可能實現更強化的安全保障。」

川普致函挪威怨未得和平獎 「我不再覺得有義務只考慮和平」

然而，到了19日早上，又出現一個爆炸性的消息。最早由公共廣播電視公司（PBS）揭露後，迅速傳開。報導指出，川普週末寄信給挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store），信中寫道，「即便我已經停止了8場戰爭，甚至更多，但有鑑於你們的國家決定不把諾貝爾和平獎頒給我，我不再覺得有義務，只從『和平』的角度來考慮。」接著，川普又擺出寬宏大量的態度說，「雖然『考慮和平』始終佔據主導地位，但『我』現在也可以思考，什麼才是對美利堅合眾國有利且正當的事情。」

但事實上，諾貝爾和平獎要頒發給誰，並非由挪威決定，而是由一個社在奧斯陸的獨立委員會決定，不受挪威政府控制。

隨後，川普又加碼對丹麥發出威脅，「丹麥無法保護那片土地不受俄羅斯或中國威脅，而且他們到底憑什麼擁有所謂的『所有權』？根本沒有任何書面文件，只不過是幾百年前有一艘船在那裡靠岸，但我們也有船在那裡靠過岸。自北約成立以來，我為北約所做的事情，比任何人都多，而現在，北約應該為美利堅合眾國做點什麼。除非我們對格陵蘭擁有完整且全面的控制，否則這個世界就不安全。」

挪威總理已向世道報（VG）證實這封信的真實性，並表示這封信是回應他與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）先前發給川普的一封訊息。

川普真的會對格陵蘭動武？ 施凱爾：我其實不這麼想

關於格陵蘭未來的問題，歐洲各國正協調接下來的行動，為預計在22日舉行的歐盟臨時高峰會做準備。英國首相施凱爾（Keir Starmer）也在19日上午召開緊急記者會談論此事。

施凱爾強調，「任何關於格陵蘭的決定，只能由格陵蘭人民與丹麥來決定。」並批評，川普計畫對盟友加徵關稅「完全錯誤」，這也是他迄今對美國總統發表過最激烈的評論。

但被問及川普對格陵蘭的威脅言論升溫時，他的語氣仍比多數歐洲盟友溫和。他拒絕承諾對美國關稅採取任何形式的反擊，並重申了英美戰略關係的重要性。當記者問施凱爾是否對川普太過溫和時，施凱爾表示，自己所採取的做法已為英國帶來數十億英鎊的投資，並保障了大量就業機會。他也說，與美國在安全領域的合作，能以一些他無法公開說明的方式，確保英國的安全。

當施凱爾被問及川普是否真的在考慮對格陵蘭動武時回答，「我其實不這麼想。（I don't actually. ）」他表示，他認為這個問題可以透過對話來解決。

此外，施凱爾也說，針對歐洲國家在格陵蘭進行軍事部署的行動，他18日已與川普討論此事，澄清歐洲此舉是為了防範俄羅斯入侵，但並未否認外界曾說，川普可能疑度以為這是一項「反美」部署。

更多上報報導

快訊／高市早苗「賭上首相大位」解散眾院 最快下月8日舉行選舉

保險套課稅也沒用！中國2025出生率創建國最低 網諷：養娃更貴

金正恩寄新年賀卡沒寫習近平名字 疑不滿李在明請習當核武公道伯