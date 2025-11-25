川普致電施壓高市早苗「別太衝」？學者揭2劇本：與習近平的交易遠不止外界所見

​中日關係因「台灣有事」急速惡化，日本首相高市早苗於今（25）日稍早與美國川普進行了通話，並談及習近平的通話內容。不過此通電話時機敏感，因為就在不久前，中國國家主席習近平才罕見致電川普重申「台灣回歸中國是戰後國際秩序的一部分」。對此，旅美教授翁履中在臉書分析，這絕對不會是一個普通的「禮貌性電話」，而比較像是一次「補課式溝通」，若是因為習近平一通電話，就讓川普轉身去「提醒」高市早苗，恐怕川習之間的默契與互動，遠不止外界看到的競爭與對立。​

近期中日因台灣議題關係急凍，高市公開表示若中國對台動武，日本可能在「存立危機」框架下以集體自衛權介入，引發北京強烈反彈，不只官方口誅筆伐，還透過外交官在社群媒體發出極端言論，甚至祭出勸阻中國民眾赴日旅遊的「軟制裁」。在這樣的背景下，川普一邊與習近平通話談烏克蘭與台灣，一邊又主動要求與高市通話，東京政壇與國際輿論自然高度關注：這通電話，是「力挺盟友」，還是「勸日本收斂」？目前美日雙方仍保持口徑低調，沒有透露更多內容。

對此，翁履中表示，從外交節奏來看，川普在與習近平通話後，立刻要求與高市通話，這絕對不會是一個普通的「禮貌性電話」，而比較像是一次「補課式溝通」——要嘛是明確傳達「美國站在你這邊」，要嘛就是要請高市「不要再衝太快」。

川普通話高市早苗 2種版本預示不同結局

翁履中指出，如果這通電話是為了表態力挺日本，那等於是在習近平剛把台灣與「戰後秩序」綁在一起、對日本畫下紅線之後，川普立刻在日本這一側「加碼聲援」，那就是當面打北京的臉。以川普目前期待四月訪中、積極鋪陳與習近平「再握手」的氛圍來看，這種高調打臉的機率真的不高。反過來說，更合理的推測是：川普在與習通話後，覺得有必要出手回應北京的不滿，處理日本這個讓情勢升溫的變數。

翁履中表示，換句話說，這通高市口中的「應川普要求」的電話，很可能是美方希望東京在台灣問題的公開表述上「降一點溫」，至少先不要繼續放大「日本會軍事介入台海」的訊號，以免美中兩邊同時壓力爆表，衝擊川普想要達成的美中「大交易」。

翁履中提到，更值得注意的是，如果真的是因為習近平一通電話，就讓川普轉身去「提醒」高市，這透露出的訊號是：川習之間的默契與互動，遠不止外界看到的競爭與對立。兩人在不少議題上是既競爭又合作，可以在關稅上談、在AI晶片上談、在烏克蘭和平上談，甚至在如何「管住盟友」這件事上，也有各自的盤算與默契。不要以為美中領導人必然是「你死我活的對手」，實際運作常常是「各取所需的交易對手」。

翁履中認為，對高市來說，壓力其實非常大。一方面，她需要維持對國內保守派選民的鷹派形象，展現對中國強硬、對台灣友善的姿態；另一方面，她也非常清楚，日本整體安全還是高度仰賴美國，而現在這位美國總統顯然把「美中關係」放在非常關鍵的位置。當川普親自打來，傳達「美中最新情況」時，那不只是資訊分享，更是某種「暗示」：在川普期待四月訪中的前提下，他不會樂見日本的對中表態，把他與習近平剛談好的那點脆弱穩定感又重新點燃成火線。

