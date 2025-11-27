川普致電日相內容曝！建議高市別激怒北京 未要求收回「台灣有事」發言

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平，10月30日在南韓釜山舉行會談前合影。美聯社



美國總統川普與中國國家主席習近平通話後致電日本首相高市早苗，台灣議題成為外界關注的焦點。美國媒體週三（11/26）透露，川普在通話中建議高市不要在台灣主權問題上激怒北京，緩和語氣，但並未強迫她收回有關「台灣有事」的發言。

高市早苗7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國在不到一週的時間內做出強烈反應，導致兩國關係陷入緊張狀態。而川普（Donald Trump）在美東時間24日先後與習近平和高市早苗通話，使台灣議題成為三方關注的焦點。

《華爾街日報》引述知情人士透露，習近平在與川普長達半小時的通話中，反覆強調中國對台灣的歷史主權主張，以及華府與北京共同維護世界秩序的責任。儘管習近平沒有點名日本，也沒有要求川普直接向東京施壓，但他對二戰後國際秩序的論述，實則暗指日本是戰敗國，足見其對近期緊張局勢的密切關注。

知情人士指出，川普隨後在當晚致電高市，反映出中國官方對24日川習通話的高度重視，尤其是在台灣議題方面。中國官方聲明稱，習近平向川普表示：「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。

日本官員及美國人士則表示，川普建議高市不要在台灣主權問題上激怒北京，緩和對台灣的評論語氣，但措辭委婉，並未強迫她收回言論。美國人士補充說，川普已獲悉高市面臨的國內政治壓力，理解她難以完全收回激怒北京的言論。

高市在26日的國會答詢中表示，她原本無意具體說明「台灣有事」的應變方案，部分分析人士認為，此番言論是其軟化立場的訊號。有分析指，川普先與中國通話再連繫日本的順序，可能反映出川普為了維護美中貿易關係，而願意抑制盟友在核心地緣政治議題上的爭議立場。

日本官員則認為，這項訊息令人憂心，即川普不願因為台灣議題的摩擦，而危及上月他與習近平達成的貿易協議，其中包含北京承諾增購受貿易戰重創的美國農產品。

白宮向《華爾街日報》發布川普的聲明稱：「美國與中國的關係非常好，這對我們的親密盟友日本來說也非常好。與中國保持良好關係對美中雙方都是好事。我認為，習主席將大幅增加大豆等農產品的採購量，任何對我們農民有利的事情對我來說都是好事。」

川普也補充說：「我們與日本、中國、南韓及許多國家都簽署了非常棒的貿易協議，世界現在很和平。讓我們繼續保持這種狀態！」

